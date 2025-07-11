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Google привлекает лучшие AI-таланты: какие выплаты остаются за кадром

Какие зарплаты обещают в Google: 340 тыс. долларов и недовольство сотрудников
1:33
Экономика

В условиях текущих конкуренций за таланты в области искусственного интеллекта Google и другие технологические колоссы инвестируют значительные ресурсы для привлечения лучших специалистов.

Офис Google
Фото: Flickr by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Офис Google

Google давно зарекомендовала себя в Кремниевой долине благодаря своим щедрым зарплатам.

В апреле текущего года компания пересмотрела свою процедуру оценки сотрудников во время ежегодного анализа. Руководитель отдела компенсаций уведомил сотрудников через служебную записку, что "высокая производительность имеет огромное значение".

Google не раскрывает точные данные о зарплатах, но информация о рабочих визах может дать некоторые ориентиры касательно уровня заработной платы на конкретных должностях. Эти данные базируются на документах, которые компании предоставляют в министерство труда США для получения виз на иностранных работников.

Компания нанимает до тысячи инженеров, и их зарплаты могут достигать 340 000 долларов. Суммы касаются только базовой зарплаты и не включают в себя дополнительные выплаты, такие как опционы и бонусы.

В 2023 году издание Business Insider получило доступ к внутренней таблице, где тысячи сотрудников Google указали свои доходы за 2022 год, включая данные о долях и бонусах. Суммы были немаленькими, но многие из них все равно ощущали свою недооцененность.

Уточнения

Кре́мниевая доли́на — юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала (агломерации-конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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