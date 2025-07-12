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Америка снова ставит мир на колени: новые пошлины Трампа шокировали союзников

США повысят тарифы для Канады до 35% с августа – заявление Трампа
3:18
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин против Канады. В опубликованном в четверг письме он сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что с 1 августа тариф на канадский импорт составит 35%. Это на 10% больше текущей ставки.

Трамп на дебатах
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Трамп на дебатах

Если Оттава примет ответные меры, Трамп пообещал поднять пошлину ещё выше. Он также заявил о планах ввести тарифы в размере 15-20% почти для всех других торговых партнёров США.

Реакция Канады

Премьер-министр Канады в четверг вечером написал в X, что страна будет отстаивать интересы своих граждан и бизнеса на переговорах с Вашингтоном.

"Канада добилась существенного прогресса в борьбе с распространением фентанила в Северной Америке. Мы намерены продолжать сотрудничество с Соединёнными Штатами для спасения жизней и защиты населения в обеих наших странах", — заявил премьер-министр Марк Карни.

Причины введения новых тарифов

Трамп в своём письме выразил недовольство потоком фентанила из Канады, а также торговыми барьерами, которые, по его словам, вредят американским фермерам, особенно в молочной отрасли. Президент подчеркнул, что торговый дефицит США несёт угрозу экономике и национальной безопасности.

"Если Канада будет сотрудничать со мной, чтобы остановить поток фентанила, мы, возможно, рассмотрим возможность внесения изменений в это письмо", — написал президент США Дональд Трамп.

Какие товары затронет пошлина

Ожидается, что товары, попадающие под действие Соглашения USMCA между США, Канадой и Мексикой, будут исключены. Также не планируется изменять 10%-ные тарифы на энергоносители и удобрения, но окончательного решения по этому вопросу Трамп пока не принял.

Ещё в прошлом месяце Карни сообщил о договорённости с Трампом заключить новое экономическое и военное соглашение в течение 30 дней. Однако нынешнее ужесточение тарифной политики может поставить эти планы под угрозу.

Канада — не единственная страна, попавшая под новые торговые меры США. Трамп установил тарифы против Японии и Южной Кореи, а также ввёл 50%-ную пошлину на медь. Такие действия вызывают беспокойство на финансовых рынках.

Реакция финансового сектора

Фьючерсы на американские и европейские акции начали снижаться в пятницу на азиатских рынках. Инвесторы с тревогой ожидают решения Трампа о тарифах против Евросоюза.

"Потенциальное обострение отношений между ЕС и США — серьёзная проблема для финансовых рынков", — заявил глава отдела международной экономики в Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

Он добавил, что торговая война США с ЕС может иметь такие же дестабилизирующие последствия, как и конфликт с Китаем в апреле.

Торговая политика Трампа продолжает оказывать сильное влияние на мировую экономику. Новые пошлины угрожают росту цен, снижению доходов фермеров и усилению напряжённости между странами.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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