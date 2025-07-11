Если откроют аэропорт: дома в Геленджике могут подорожать до 32 млн рублей

Прогнозы цен на дома: Геленджик может обойти Сочи после открытия прямых перелётов

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

После открытия прямых перелетов в Геленджик стоимость индивидуального жилого дома может вырасти на 15-20% по сравнению с текущей ценой, которая составляет 26,7 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Геленджик

Это на 28% ниже, чем в Сочи, где дома стоят в среднем 36,9 млн рублей. Такой прогноз дал генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По его словам, в Сочи цены уже достигли пика после активного роста в прошлом году, и существенно увеличиваться не смогут. В то время как в Геленджике стоимость пока ниже, но это может измениться в ближайший год.

Аналитики сообщают, что в среднем стоимость квадратного метра индивидуального жилого дома на берегу Черного моря в Краснодарском крае выросла на 6,6% и составляет 129,9 тыс. рублей. В среднем объекты подорожали на 4,1%, до 21,3 млн рублей.

Цена "квадрата" в Геленджике достигла 164,5 тыс. рублей, что на 6,7% больше по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года). Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. С 23 марта 2001 года является курортом федерального значения.





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