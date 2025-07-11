Makita возвращается в Россию: будут ли восстановлены прежние позиции на рынке

Конкуренция усиливается: получится ли у Makita вернуть позиции среди конкурентов

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

После снижения поставок в Россию с февраля 2022 года Makita (Япония) начала увеличивать импорт своей продукции. К осени компания планирует восстановить часть ассортимента.

Фото: ru.wikipedia.org by Asturio Cantabrio is licensed under Free More info компания Makita

Официально Makita не покидала российский рынок, из-за логистических проблем её доля сократилась с 20% до 1,5%. С лета 2024 года изделия Makita поступают в Россию по параллельному импорту.

К октябрю Makita намерена восстановить часть ассортимента благодаря прямым поставкам. Компания также активизировала свою работу в соцсетях и создала онлайн-витрину на Ozon, пишет "Ъ".

Эксперты считают, что вернуть прежние позиции на рынке будет непросто. Для этого Makita нужно будет возобновить гарантийное обслуживание, официальные поставки и инвестировать в маркетинг. Конкуренция тоже будет серьезной.

Ранее сообщалось, что в начале июня покупок стройматериалов и товаров для ремонта в России стало на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обороты магазинов для ремонта выросли на 19%, а средний чек снизился до 16,8 тыс. руб.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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