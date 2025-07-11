Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки выбирают простые игрушки: поведение, инстинкты и запахи
Перманентный макияж межреснички: плюсы, минусы и рекомендации
Запеченные яблоки: откройте секрет идеального десерта
Тренировки Брэда Питта для Трои: что помогло ему стать легендой экрана
Биологи связывают всплеск численности вредителей с тёплой зимой и ранней весной
Эта уловка с "всё включено" работает против вас: что делать, когда курорт превращается в маркетплейс
Почему покупка новостройки в ипотеку превращается в ловушку — мало кто об этом говорит
Паулина Андреева удалила пост о разводе: новые подробности
Прокат только по паспорту: как изменились правила для самокатчиков

Makita возвращается в Россию: будут ли восстановлены прежние позиции на рынке

Конкуренция усиливается: получится ли у Makita вернуть позиции среди конкурентов
1:23
Экономика

После снижения поставок в Россию с февраля 2022 года Makita (Япония) начала увеличивать импорт своей продукции. К осени компания планирует восстановить часть ассортимента.

компания Makita
Фото: ru.wikipedia.org by Asturio Cantabrio is licensed under Free More info
компания Makita

Официально Makita не покидала российский рынок, из-за логистических проблем её доля сократилась с 20% до 1,5%. С лета 2024 года изделия Makita поступают в Россию по параллельному импорту.

К октябрю Makita намерена восстановить часть ассортимента благодаря прямым поставкам. Компания также активизировала свою работу в соцсетях и создала онлайн-витрину на Ozon, пишет "Ъ".

Эксперты считают, что вернуть прежние позиции на рынке будет непросто. Для этого Makita нужно будет возобновить гарантийное обслуживание, официальные поставки и инвестировать в маркетинг. Конкуренция тоже будет серьезной.

Ранее сообщалось, что в начале июня покупок стройматериалов и товаров для ремонта в России стало на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обороты магазинов для ремонта выросли на 19%, а средний чек снизился до 16,8 тыс. руб.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Почему кошки выбирают простые игрушки: поведение, инстинкты и запахи
Конкуренция усиливается: получится ли у Makita вернуть позиции среди конкурентов
Перманентный макияж межреснички: плюсы, минусы и рекомендации
Запеченные яблоки: откройте секрет идеального десерта
Тренировки Брэда Питта для Трои: что помогло ему стать легендой экрана
Биологи связывают всплеск численности вредителей с тёплой зимой и ранней весной
Эта уловка с "всё включено" работает против вас: что делать, когда курорт превращается в маркетплейс
Почему покупка новостройки в ипотеку превращается в ловушку — мало кто об этом говорит
Паулина Андреева удалила пост о разводе: новые подробности
Прокат только по паспорту: как изменились правила для самокатчиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.