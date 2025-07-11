Финансовые привычки россиян: 38% пользуются только банковскими картами

26% респондентов решает финансовые вопросы с наличностью именно так

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

38% россиян не носят наличные деньги и оплачивают покупки только банковскими картами или через QR-код.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Эксперты советуют иметь при себе не менее 4,9 тыс. рублей на случай, если возникнут перебои со связью. Это поможет расплатиться за продукты, проезд и другие нужды.

25% опрошенных держат в кошельке не более 1 тыс. рублей. Многие из них используют наличные только в местах, где нельзя расплатиться картой, например, на рынке.

26% респондентов носят от 1 до 5 тыс. рублей, чтобы заправиться или решить другие мелкие финансовые вопросы, пишет КП.

Лишь 6% россиян имеют при себе от 5 до 10 тыс. рублей.

2% — от 10 до 20 тыс. рублей, а 1% — от 20 до 50 тыс. рублей.

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