Финансовые привычки россиян: 38% пользуются только банковскими картами

38% россиян не носят наличные деньги и оплачивают покупки только банковскими картами или через QR-код.
Эксперты советуют иметь при себе не менее 4,9 тыс. рублей на случай, если возникнут перебои со связью. Это поможет расплатиться за продукты, проезд и другие нужды.
25% опрошенных держат в кошельке не более 1 тыс. рублей. Многие из них используют наличные только в местах, где нельзя расплатиться картой, например, на рынке.
26% респондентов носят от 1 до 5 тыс. рублей, чтобы заправиться или решить другие мелкие финансовые вопросы, пишет КП.
Лишь 6% россиян имеют при себе от 5 до 10 тыс. рублей.
2% — от 10 до 20 тыс. рублей, а 1% — от 20 до 50 тыс. рублей.
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