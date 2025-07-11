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Цены на фрукты скачут: черешня в разы дороже, а другие — дешевле

Аналитика NTech: почему черешня дорожает, а абрикосы дешевеют
1:44
Экономика

Согласно данным исследовательской компании NTech, на 27-й неделе 2025 года (с 30 июня по 6 июля) розничные цены на черешню выросли на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Черешня
Фото: Own work by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черешня

Теперь килограмм черешни стоит 565,3 рубля, тогда как год назад он стоил 365,5 рубля. В то же время цены на другие косточковые фрукты поднялись гораздо меньше: 

  •  Абрикосы — только на 8% (с 177,9 руб. до 191,4 руб. за кг),
  • Персики — на 7% (с 218,6 руб. до 233,7 руб.),
  • Нектарины — на 3% (с 187 руб. до 192,3 руб. за кг).

Интересно, что черешня продолжает дорожать, а абрикосы, персики и нектарины, наоборот, дешевеют.

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, на рынке фруктов и овощей много небольших игроков, что приводит к высокой волатильности и низкой предсказуемости цен. Колебания могут происходить из-за появления на рынке крупных партий фруктов или овощей по более низкой цене.

Несмотря на возвратные заморозки, в Минсельхозе сообщили, что производство косточковых культур в России демонстрирует положительную динамику. Прогнозируется, что валовой сбор в организованном секторе по итогам 2025 года составит около 90 тыс. тонн, что выше среднемноголетних значений, согласно РГ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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