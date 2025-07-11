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Рубль в руках финнов: как возник опасный рынок обмена валюты без контроля

Как финны нашли способ обходить банки, обменивая рубли на евро
1:57
Экономика

По сообщениям финских СМИ, в Финляндии появился неформальный рынок обмена валюты, где в значительных объемах происходит конвертация российских рублей в евро. 

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Финское издание Iltalehti сообщает, что жители страны нашли способы обменивать рубли на евро в обход официальных финансовых институтов. Люди договариваются о сделках напрямую, минуя банки и посредников. Для координации используют Telegram, а встречи обычно происходят в крупных городах, таких как Хельсинки, Эспоо и Вантаа. Схема проста: желающий обменять валюту публикует объявление на канале, указывая сумму и место, где он готов встретиться.

Администраторы Telegram-канала, где ведутся переговоры, предупреждают участников о возможных рисках мошенничества. Опытные пользователи советуют проводить встречи в общественных местах, чтобы избежать обмана, когда злоумышленник может завладеть деньгами и скрыться.

Размах неформального обмена валюты достиг таких масштабов, что вызвал обеспокоенность у властей. В финской финансовой разведке Национальной уголовной полиции выражают тревогу, поскольку такие частные валютные операции остаются вне поля зрения регулирующих органов, пишут Известия.

Сотрудник отдела Микко Варри предупреждает, что рост "серого" рынка обмена валюты не только несет риски для его участников, но и увеличивает вероятность уклонения от уплаты налогов, а также попадания в финансовую систему страны незаконных средств. Варри напоминает, что согласно финскому законодательству, все, кто занимается обменом валюты, обязаны регистрироваться и выполнять налоговые обязательства. В данном случае это требование не соблюдается, и такие нелегальные менялы могут быть привлечены к ответственности за уклонение от налогов.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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