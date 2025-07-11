Доллар набирает силу, евро слабеет: почему мир затаил дыхание после слов Трампа

Биткоин достиг рекордных $113 тысяч на фоне роста доллара

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг доллар США вырос по отношению к основным мировым валютам, включая евро и швейцарский франк. Инвесторы предпочли американскую валюту на фоне сокращения заявок на пособие по безработице и публикации протоколов ФРС, где обсуждалось возможное снижение ставок в конце года.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

"Что делать, когда США ведут себя неподобающим образом? Нужно держаться за доллар. Все эти разговоры о тарифах только демонстрируют силу США", — заявил директор по трейдингу Monex USA Хуан Перес.

Как отреагировали основные валюты

Доллар укрепился на 0,37% к швейцарскому франку, достигнув отметки 0,797.

Курс доллара к иене остался без изменений на уровне 146,235.

Евро снизился на 0,23% до 1,1692 доллара, падая вторую сессию подряд.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику по отношению к шести валютам, вырос на 0,27% до 97,638.

Почему упал бразильский реал

Главной новостью для Бразилии стала угроза президента Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины на товары из страны. Реал отреагировал падением до 5,5433 за доллар, снизившись на 0,56%, а в моменте терял до 2,8% впервые с начала июня.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен найти дипломатическое решение, но готов к ответным мерам, если тарифы будут введены с 1 августа.

"Бразилия будет защищать свои интересы, но стремится решить вопрос мирно", — подчеркнул Лула да Силва.

Политический подтекст решения

По информации администрации Трампа, базовый налог для Бразилии составлял 10%, но повышение связано не только с торговыми причинами, но и с политикой бывшего президента Жаира Болсонару. Болсонару, поддерживавший Трампа, сейчас предстанет перед судом по обвинению в подготовке переворота, чтобы помешать инаугурации Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Биткоин установил исторический рекорд

На фоне роста интереса институциональных инвесторов и заявлений Трампа о поддержке криптовалют, биткоин достиг нового исторического максимума в $113 820,49. С начала года его стоимость выросла на 21%.

Почему инвесторы сохраняют оптимизм

Несмотря на риски тарифных войн, рынки отреагировали сдержанно. Участники торговли считают маловероятным развитие самых негативных сценариев. Этот настрой поддержал рост индекса Nasdaq и сделал Nvidia первой компанией с капитализацией $4 трлн.

"Экономика США остается стержнем мировой системы, и доллар продолжит пользоваться спросом", — отметил трейдер Хуан Перес.

Угроза введения 50-процентных пошлин обрушила бразильский реал, но поддержала доллар. На этом фоне биткоин обновил исторический максимум, а инвесторы продолжают ставить на рост американской экономики.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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