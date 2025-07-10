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Новый удар по кошельку: почему из-за пошлин Трампа подорожает даже туалетная бумага

США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
3:34
Экономика

Президент США Дональд Трамп принял решение об установлении 50-процентной пошлины на товары из Бразилии. Это может стать ударом по мировому рынку и затронет широкий спектр товаров — от кофе до стали.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

"Вероятно, эти товары придётся перенаправить в другие страны", — отметил профессор бизнес-школы Университета Сан-Паулу Маркос Фава Невес.

Как пошлина отразится на ключевых отраслях

Кофе

Бразилия поставляет в США почти треть всего потребляемого кофе. В 2024 году импорт составил около $2 млрд. Пошлина приведет к резкому росту цен.

"Это потеря для наших компаний и увеличение расходов для американцев", — заявил генеральный директор Cecafé Маркос Матос.

Глава Lavazza Джузеппе Лавацца также считает, что цены вырастут значительно, учитывая и так высокую стоимость кофе из-за неурожаев.

Говядина

Из-за снижения поголовья скота в США увеличился импорт говядины из Бразилии. В 2024 году поставки составили $1,4 млрд. Бразильская Minerva SA уже заявила, что сможет перенаправить продукцию в Аргентину, Уругвай и Австралию, но эксперты предупреждают о рисках для глобальных поставок.

"Есть угроза продовольственной безопасности", — подчеркнула Бразильская ассоциация экспортёров мяса.

Нефть

В 2024 году поставки бразильской нефти и нефтепродуктов в США составили $7,6 млрд. По мнению аналитиков BTG Pactual, Бразилия сможет быстро перенаправить баррели в Азию и Европу.

"Бразилия сможет экспортировать нефть в Китай, Индию или на Ближний Восток", — написал аналитик Луис Карвалью.

Апельсиновый сок

Бразилия обеспечивает около 70% мирового экспорта апельсинового сока. Новый тариф поднимет действующую ставку на 415 долларов за тонну до уровня более 70% от стоимости сока.

"Это делает поставки нецелесообразными", — заявил исполнительный директор CitrusBR Ибиапаба Нетто.

Этанол

Из-за пошлин может снизиться экспорт этанола, который Бразилия производит из кукурузы и сахарного тростника. Это создаст риски дефицита биотоплива внутри страны.

Целлюлоза и бумага

Компания Suzano SA, крупнейший экспортер целлюлозы в мире, перенесет дополнительные расходы на американских покупателей.

"Около 15% доходов Suzano приходится на США, компания сильнее всего пострадает от новых тарифов", — отметил аналитик Citi Габриэль Барра.

Сахар

Импорт сахара из Бразилии в США в 2024 году достиг рекорда — более 1 млн тонн. В новом финансовом году поставки сверх квоты будут облагаться высокой пошлиной.

Сталь

Для стали уже действует пошлина в рамках Закона о расширении торговли, поэтому прямого эффекта новых тарифов не ожидается. Однако это осложнит переговоры о квотах.

Что будет дальше

Бразилия готова перенаправить поставки в другие страны, но американских потребителей ждёт рост цен на кофе, говядину и соки. Экономисты предупреждают, что пошлины могут привести к инфляции и росту расходов в США.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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