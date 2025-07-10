Новый удар по кошельку: почему из-за пошлин Трампа подорожает даже туалетная бумага

Президент США Дональд Трамп принял решение об установлении 50-процентной пошлины на товары из Бразилии. Это может стать ударом по мировому рынку и затронет широкий спектр товаров — от кофе до стали.
"Вероятно, эти товары придётся перенаправить в другие страны", — отметил профессор бизнес-школы Университета Сан-Паулу Маркос Фава Невес.
Бразилия поставляет в США почти треть всего потребляемого кофе. В 2024 году импорт составил около $2 млрд. Пошлина приведет к резкому росту цен.
"Это потеря для наших компаний и увеличение расходов для американцев", — заявил генеральный директор Cecafé Маркос Матос.
Глава Lavazza Джузеппе Лавацца также считает, что цены вырастут значительно, учитывая и так высокую стоимость кофе из-за неурожаев.
Из-за снижения поголовья скота в США увеличился импорт говядины из Бразилии. В 2024 году поставки составили $1,4 млрд. Бразильская Minerva SA уже заявила, что сможет перенаправить продукцию в Аргентину, Уругвай и Австралию, но эксперты предупреждают о рисках для глобальных поставок.
"Есть угроза продовольственной безопасности", — подчеркнула Бразильская ассоциация экспортёров мяса.
В 2024 году поставки бразильской нефти и нефтепродуктов в США составили $7,6 млрд. По мнению аналитиков BTG Pactual, Бразилия сможет быстро перенаправить баррели в Азию и Европу.
"Бразилия сможет экспортировать нефть в Китай, Индию или на Ближний Восток", — написал аналитик Луис Карвалью.
Бразилия обеспечивает около 70% мирового экспорта апельсинового сока. Новый тариф поднимет действующую ставку на 415 долларов за тонну до уровня более 70% от стоимости сока.
"Это делает поставки нецелесообразными", — заявил исполнительный директор CitrusBR Ибиапаба Нетто.
Из-за пошлин может снизиться экспорт этанола, который Бразилия производит из кукурузы и сахарного тростника. Это создаст риски дефицита биотоплива внутри страны.
Компания Suzano SA, крупнейший экспортер целлюлозы в мире, перенесет дополнительные расходы на американских покупателей.
"Около 15% доходов Suzano приходится на США, компания сильнее всего пострадает от новых тарифов", — отметил аналитик Citi Габриэль Барра.
Импорт сахара из Бразилии в США в 2024 году достиг рекорда — более 1 млн тонн. В новом финансовом году поставки сверх квоты будут облагаться высокой пошлиной.
Для стали уже действует пошлина в рамках Закона о расширении торговли, поэтому прямого эффекта новых тарифов не ожидается. Однако это осложнит переговоры о квотах.
Бразилия готова перенаправить поставки в другие страны, но американских потребителей ждёт рост цен на кофе, говядину и соки. Экономисты предупреждают, что пошлины могут привести к инфляции и росту расходов в США.
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