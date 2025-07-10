Тайные сигналы: китайские инженеры создали невидимую радиосистему

Китайская система радиосвязи защищена от перехвата и обнаружения: прорыв в защите данных и передаче информации

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские специалисты совершили значительный прогресс в сфере беспроводной связи, создав систему, устойчивую к перехвату и обнаружению.

Фото: Needpix.com by Free-Photos (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиотелескоп

Инженеры из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации представили новую систему радиосвязи, которая характеризуется невозможностью несанкционированного перехвата и выявления, сообщает "Царьград" со ссылкой на ITinfo.

Принцип действия новой разработки

В основе системы лежит "интеллектуальная" поверхность, состоящая из регулируемых элементов на базе метаматериалов. Эти элементы способны изменять фазу отражаемого сигнала в пределах от 0 до 180 градусов, что позволяет кодировать данные непосредственно в отраженном радиолокационном сигнале.

Процесс передачи данных

Передача информации происходит во время съемки земной поверхности спутниками с синтезированной апертурой (SAR). В результате формируются сигналы, которые выглядят как обычные радиопомехи и не могут быть идентифицированы традиционными средствами радиоэлектронной разведки.

Параметры системы

По данным South China Morning Post, представленная технология обеспечивает скорость передачи данных до 127 Кбит/с в круглосуточном режиме.

Уточнения

Апертура в антенной технике — условная плоская излучающая или принимающая излучение поверхность антенн.



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