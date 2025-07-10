Тайные сигналы: китайские инженеры создали невидимую радиосистему

Китайские специалисты совершили значительный прогресс в сфере беспроводной связи, создав систему, устойчивую к перехвату и обнаружению.
Инженеры из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации представили новую систему радиосвязи, которая характеризуется невозможностью несанкционированного перехвата и выявления, сообщает "Царьград" со ссылкой на ITinfo.
Принцип действия новой разработки
В основе системы лежит "интеллектуальная" поверхность, состоящая из регулируемых элементов на базе метаматериалов. Эти элементы способны изменять фазу отражаемого сигнала в пределах от 0 до 180 градусов, что позволяет кодировать данные непосредственно в отраженном радиолокационном сигнале.
Процесс передачи данных
Передача информации происходит во время съемки земной поверхности спутниками с синтезированной апертурой (SAR). В результате формируются сигналы, которые выглядят как обычные радиопомехи и не могут быть идентифицированы традиционными средствами радиоэлектронной разведки.
Параметры системы
По данным South China Morning Post, представленная технология обеспечивает скорость передачи данных до 127 Кбит/с в круглосуточном режиме.
Апертура в антенной технике — условная плоская излучающая или принимающая излучение поверхность антенн.
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