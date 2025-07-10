Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Львенок Харрис изъят у блогера в Сургуте и помещён на карантин в зоопарк
Личный шеф принцессы Дианы раскритиковал Карла III из-за выбора повара для банкета
США введут 50% пошлину на импорт меди с 1 августа — заявление Трампа
Полейте этим корни – даже измученные орхидеи вырастут как сорняки после дождя
Сон лицом в подушку вызывает морщины и отёчность
С чем готовить пышки: подборка начинок для домашних рецептов
Открытие, которое изменит медицину: секрет CXCL12 для производства крови
Трещина в блоке двигателя: признаки, причины и способы предотвращения
Паб без толпы, замок без туристов: когда кажется, что Ирландия только твоя

От благосостояния до долгов: что скрывает опрос о финансовом комфорте в США

Американцы назвали сумму для финансового комфорта
1:58
Экономика

Жители США в среднем считают, что для "финансового комфорта" им нужно 839 тысяч долларов, согласно опросу, проведенному Charles Schwab среди 2000 американцев в возрасте от 21 до 75 лет и 200 представителей поколения Z.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Год назад опрошенные назвали сумму в 778 тысяч долларов, а в 2023 году — 1 миллион долларов.

Оценки различаются среди разных поколений:

  • Миллениалы (1981-1996) считают, что им нужно 847 тысяч долларов;
  • Поколение Z (1997-2012) — 329 тысяч долларов;
  • Бэби-бумеры (1946-1964) хотят активы на 943 тысячи долларов;
  • Gen X (1965-1980) — 783 тысячи долларов.

На практике финансовая ситуация американцев далека от комфортной. По данным Федрезерва, пожилые граждане (65-74 года) владеют активами на 410 тысяч долларов на домохозяйство, а американцы младше 35 лет — всего 39 тысяч долларов.

Кроме того, задолженность американцев значительно превышает их доходы. Медианный доход домохозяйства составляет около 80 тысяч долларов в год. В среднем семья имеет долг по ипотеке в 155,6 тысячи долларов, кредит на учебу на 24,5 тысячи долларов, автокредит на 15,4 тысячи долларов и задолженность по кредитным картам на 2,7 тысячи долларов, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
Недвижимость
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Львенок Харрис изъят у блогера в Сургуте и помещён на карантин в зоопарк
Личный шеф принцессы Дианы раскритиковал Карла III из-за выбора повара для банкета
США введут 50% пошлину на импорт меди с 1 августа — заявление Трампа
Полейте этим корни – даже измученные орхидеи вырастут как сорняки после дождя
Сон лицом в подушку вызывает морщины и отёчность
С чем готовить пышки: подборка начинок для домашних рецептов
Открытие, которое изменит медицину: секрет CXCL12 для производства крови
Трещина в блоке двигателя: признаки, причины и способы предотвращения
Паб без толпы, замок без туристов: когда кажется, что Ирландия только твоя
Как стирать дешевле: секреты энергосбережения для владельцев стиральных машин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.