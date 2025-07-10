От благосостояния до долгов: что скрывает опрос о финансовом комфорте в США

Жители США в среднем считают, что для "финансового комфорта" им нужно 839 тысяч долларов, согласно опросу, проведенному Charles Schwab среди 2000 американцев в возрасте от 21 до 75 лет и 200 представителей поколения Z.
Год назад опрошенные назвали сумму в 778 тысяч долларов, а в 2023 году — 1 миллион долларов.
Оценки различаются среди разных поколений:
На практике финансовая ситуация американцев далека от комфортной. По данным Федрезерва, пожилые граждане (65-74 года) владеют активами на 410 тысяч долларов на домохозяйство, а американцы младше 35 лет — всего 39 тысяч долларов.
Кроме того, задолженность американцев значительно превышает их доходы. Медианный доход домохозяйства составляет около 80 тысяч долларов в год. В среднем семья имеет долг по ипотеке в 155,6 тысячи долларов, кредит на учебу на 24,5 тысячи долларов, автокредит на 15,4 тысячи долларов и задолженность по кредитным картам на 2,7 тысячи долларов, пишет "Интерфакс".
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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