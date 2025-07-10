Акции горнодобывающей компании MP Materials взлетели на 60%: что стоит за интересом Пентагона

Акции MP Materials в четверг подскочили на 60%, достигнув 48,01 долларов. С начала года их стоимость выросла на 188%.
Причиной этого роста стало решение министерства обороны США приобрести привилегированные акции компании на сумму 400 миллионов долларов. Таким образом, Пентагон становится крупнейшим акционером MP Materials.
Министр внутренних дел Дуг Бёргам подчеркнул необходимость инвестирования в важнейшие горнодобывающие компании для снижения зависимости от китайского импорта.
В MP Materials считают, что партнерство с минобороны поможет создать эффективную цепочку поставок редкоземельных магнитов в США и снизить зависимость от иностранных поставщиков.
Известно, что MP Materials обладает единственным действующим рудником по добыче редкоземельных металлов в стране, пишет Business Insider.
Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.
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