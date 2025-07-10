Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом

Акции горнодобывающей компании MP Materials взлетели на 60%: что стоит за интересом Пентагона

Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
1:01
Экономика

Акции MP Materials в четверг подскочили на 60%, достигнув 48,01 долларов. С начала года их стоимость выросла на 188%.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

Причиной этого роста стало решение министерства обороны США приобрести привилегированные акции компании на сумму 400 миллионов долларов. Таким образом, Пентагон становится крупнейшим акционером MP Materials. 

Министр внутренних дел Дуг Бёргам подчеркнул необходимость инвестирования в важнейшие горнодобывающие компании для снижения зависимости от китайского импорта. 

В MP Materials считают, что партнерство с минобороны поможет создать эффективную цепочку поставок редкоземельных магнитов в США и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Известно, что MP Materials обладает единственным действующим рудником по добыче редкоземельных металлов в стране, пишет Business Insider.

Уточнения

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Последние материалы
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.