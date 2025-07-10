Купленная за $4, но с сюрпризом: куртка оказалась настоящим кладом

Куртка из секонд-хенда за $4 принесла сюрприз на $400

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мужчина купил винтажную корейскую кожаную куртку-бомбер в секонд-хенде всего за 4 доллара. Но после возвращения домой его ждала настоящая находка!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Он обнаружил потайной карман за съумной меховой подкладкой, в котором лежало 400 долларов. Счастливый покупатель пошутил: "Эта куртка купила сама!"

По его словам, деньги были не самыми новыми, с дизайном 20-30-летней давности, пишет "Царьград".

Ранее сообщалось, что в среднем россиянин сможет прожить на свои сбережения около четырех месяцев в случае потери дохода. Тем не менее, значительная часть населения, около 38%, не имеет абсолютно никаких накоплений. Среди тех, кто всё же имеет финансовую подушку безопасности, большинство сможет прожить на свои сбережения от месяца до двух.

Уточнения

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand — вторая рука) — процесс сбора, сортировки и продажи бывшей в употреблении одежды, обуви и других предметов обихода.





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