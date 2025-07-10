Аукцион на миллионы: что стоит за планами по добыче нефти и газа на новых участках Вайоминга

BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Вайоминге снова разгораются споры: федеральные власти планируют выставить на торги почти 45 тысяч акров для добычи нефти и газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Что известно о новых участках

16 сентября 2025 года Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) планирует провести аукцион, на котором будет предложено 37 участков общей площадью 45 178 акров. Эти земли расположены в различных округах штата Вайоминг. Предварительное изучение участков завершилось в марте, а общественные обсуждения и экологическая экспертиза завершились в мае. С 9 июля стартовал 30-дневный период для подачи официальных протестов, который завершится 7 августа.

Как проходит процесс

Получение лицензии на разработку — лишь первый шаг. Прежде чем приступить к бурению, компания должна подать заявку на разрешение, в которой подробно описаны планы работ. BLM рассматривает эти заявки, проводит экологический анализ и координирует действия с партнёрами на уровне штата и другими заинтересованными сторонами.

Защита природы

Все участки, предлагаемые для аренды, сопровождаются особыми условиями, направленными на защиту природных ресурсов. Это включает меры по охране дикой природы, водных ресурсов и других экологически значимых объектов.

Где узнать больше

Подробности о предстоящих аукционах, включая карты участков и инструкции по подаче протестов, доступны на официальном сайте BLM. Аукционы проводятся онлайн через платформу EnergyNet.

Что дальше

Этот аукцион может существенно повлиять на экономику региона и экологическую обстановку. Вопросы остаются: каковы будут последствия для окружающей среды и местных сообществ.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



Целевое назначение земель — разделение земель и земельных участков по видам (категориям) и целевому назначению.



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