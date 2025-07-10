Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
Как правильно сварить холодец
Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки
Как работает капельное орошение и чем полезно для овощных грядок
Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация
Как скрыть трубы в ванной: 5 эффективных способов
Астраханская вобла: учёные спрогнозировали восстановление запасов в течение трёх лет
Эксперты рассказали, когда покупка утопленника может быть безопасной
Что выбрать: топ безопасных техник окрашивания волос по версии колористов

Аукцион на миллионы: что стоит за планами по добыче нефти и газа на новых участках Вайоминга

BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
1:58
Экономика

В Вайоминге снова разгораются споры: федеральные власти планируют выставить на торги почти 45 тысяч акров для добычи нефти и газа.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Что известно о новых участках

16 сентября 2025 года Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) планирует провести аукцион, на котором будет предложено 37 участков общей площадью 45 178 акров. Эти земли расположены в различных округах штата Вайоминг. Предварительное изучение участков завершилось в марте, а общественные обсуждения и экологическая экспертиза завершились в мае. С 9 июля стартовал 30-дневный период для подачи официальных протестов, который завершится 7 августа.

Как проходит процесс

Получение лицензии на разработку — лишь первый шаг. Прежде чем приступить к бурению, компания должна подать заявку на разрешение, в которой подробно описаны планы работ. BLM рассматривает эти заявки, проводит экологический анализ и координирует действия с партнёрами на уровне штата и другими заинтересованными сторонами.

Защита природы

Все участки, предлагаемые для аренды, сопровождаются особыми условиями, направленными на защиту природных ресурсов. Это включает меры по охране дикой природы, водных ресурсов и других экологически значимых объектов.

Где узнать больше

Подробности о предстоящих аукционах, включая карты участков и инструкции по подаче протестов, доступны на официальном сайте BLM. Аукционы проводятся онлайн через платформу EnergyNet.

Что дальше

Этот аукцион может существенно повлиять на экономику региона и экологическую обстановку. Вопросы остаются: каковы будут последствия для окружающей среды и местных сообществ.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Целевое назначение земель — разделение земель и земельных участков по видам (категориям) и целевому назначению. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
Как правильно сварить холодец
Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки
Как работает капельное орошение и чем полезно для овощных грядок
Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация
Как скрыть трубы в ванной: 5 эффективных способов
Астраханская вобла: учёные спрогнозировали восстановление запасов в течение трёх лет
Эксперты рассказали, когда покупка утопленника может быть безопасной
Что выбрать: топ безопасных техник окрашивания волос по версии колористов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.