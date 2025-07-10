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Николай Азаров предупреждает: сказкам о росте ВВП на Украине не стоит верить

Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
1:04
Экономика

Экс-премьер Николай Азаров заявил, что власти Украины лгут, утверждая о росте внутреннего валового продукта (ВВП), пишет EADaily.

Николай Азаров
Фото: commons.wikimedia.org by State Chancellery of Latvia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николай Азаров

Он считает, что цифры, которые приводят в Киеве, не соответствуют реальности, утверждая, что они "взяты с потолка".

Азаров отметил, что из-за мобилизации более 1,5 млн мужчин рабочая сила сокращается, а производство электроэнергии падает. В то же время власти сообщают о росте ВВП, что вызывает у него недоумение.

Он также подчеркнул, что крупные инвестиционные компании не позволят себя обмануть, так как перед вложением средств тщательно изучают экономическую ситуацию в стране. Азаров выразил удивление наивностью людей, которые думают, что после окончания войны в Украину хлынут инвестиции.

По его мнению, никто не будет инвестировать в страну с разрушенной инфраструктурой и отсутствующей рабочей силой, где действуют жесткие репрессивные меры.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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