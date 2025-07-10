Трамп вводит тариф 50% пошлина на медь: как это повлияет на технологии и оборону

США введут 50% пошлину на импорт меди с 1 августа — заявление Трампа

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 августа 2025 года США вводят 50% пошлину на импорт меди. Президент Дональд Трамп заявил, что этот шаг направлен на укрепление национальной безопасности и возрождение американской медной промышленности.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Медь для США

Почему медь

Медь — ключевой элемент в производстве полупроводников, авиации, судостроении, оборонной промышленности и центров обработки данных.

"Медь необходима для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, дата-центров, литий-ионных батарей, радаров, систем ПРО и даже гиперзвукового оружия, которого мы сейчас производим много", — подчеркнул Трамп.

Решение было принято после расследования по разделу 232, которое выявило зависимость США от импорта меди и потенциальные угрозы для национальной безопасности.

Реакция рынков и промышленности

После объявления о пошлине цены на медь в США взлетели до рекордных уровней, превысив международные котировки на 28%. Акции американских горнодобывающих компаний, таких как Freeport-McMoRan и Southern Copper, значительно выросли. Однако эксперты предупреждают, что повышение цен на медь может замедлить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и увеличить расходы в строительстве и производстве электромобилей.

Международные последствия

Основные поставщики меди в США — Чили, Канада, Мексика и Перу — могут пострадать от новых тарифов. Некоторые из этих стран уже выразили обеспокоенность и рассматривают возможность ответных мер.

Политический контекст

Трамп также объявил о 50% пошлине на импорт из Бразилии, обвиняя её в преследовании бывшего президента Жаира Болсонару. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал ответные экономические меры, заявив, что Бразилия не примет вмешательства во внутренние дела.

Возможные последствия

Хотя цель тарифов — стимулировать внутреннее производство меди, эксперты отмечают, что запуск новых шахт и перерабатывающих предприятий может занять годы. В краткосрочной перспективе это может привести к дефициту меди и росту цен, что негативно скажется на различных отраслях экономики.

Уточнения

Национа́льная безопа́сность — состояние защищенности нации от внутренних и внешних угроз.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



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