Цены на бензин не снижаются? Власти готовят радикальные меры

Почему Россия может запретить экспорт бензина уже в августе

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство рассматривает возможность введения двухмесячного эмбарго на экспорт бензина. Эта мера будет принята в том случае, если в течение ближайшей недели не произойдет стабилизации и снижения биржевых цен на топливо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

9 июля под председательством вице-премьера Александра Новака состоялось совещание оперативного штаба, посвященное анализу текущей обстановки на внутреннем рынке нефтепродуктов. В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств, включая Минэнерго, ФАС, Минсельхоз, а также руководство РЖД, Санкт-Петербургской биржи, ключевых нефтяных компаний и депутаты Государственной Думы, пишут Известия.

Александр Новак акцентировал внимание на недопустимости значительного увеличения стоимости бензина. В связи с этим Минэнерго совместно с представителями нефтяной отрасли, должно осуществлять оперативное регулирование поставок топлива на внутренний рынок. Ключевым элементом этой стратегии является обеспечение равномерной реализации бензина на биржевых торгах и пресечение практики перекупки топлива между самими нефтяными компаниями. Вместо этого им рекомендуется заключать прямые соглашения на поставку.

По информации источников издания, правительство готово ввести полный запрет на экспорт бензина из России в августе и сентябре, если ситуация не улучшится. В течение следующей недели профильные ведомства будут внимательно отслеживать динамику рынка, и в случае негативного развития событий незамедлительно примут меры по ограничению вывоза топлива за рубеж.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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