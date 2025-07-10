СПГ снизился, но Россия сохранила темпы экспорта — за счет чего

Депутат Ананских назвал преувеличенными сообщения о падении поставок газа РФ

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение экспорта сжиженного газа не ударило по экономике России благодаря резкому росту поставок трубопроводного газа. Об этом Pravda. Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

Ранее консалтинговая компания "ОМТ Консалт" по запросу РБК подсчитала, что за первые шесть месяцев 2025 года экспорт сжиженного углеводородного газа из России снизился на 21,8%, в годовом выражении — до 1,3 млн тонн. Причиной падения стали санкции Евросоюза, окончательно вступившие в силу 20 декабря 2024 года.

По словам парламентария, СМИ излишне драматизируют ситуацию с экспортом российского газа.

"Понятно, что потребителям, которые у нас покупают, важен газ. А какой это газ — СПГ или трубопроводный… Понятно, что им проще купить трубопроводный", — добавил парламентарий.

Он отметил, что, несмотря на падение объемов поставок сжиженного газа, экспорт трубопроводного газа увеличился еще больше.

"Парадокс в том, что, да, снизился у нас экспорт сжиженного газа, но увеличился пропорционально, даже больше, экспорт трубопроводного газа. Это гораздо важнее, на самом деле, и более выгодно", — пояснил Ананских.

Он подчеркнул, что суммарный объем поставок газа из России не только не сократился, но даже немного вырос. Такая динамика, по его мнению, говорит о положительной тенденции в отрасли.

"Общий объем газа, который экспортируется, не уменьшился, а даже немножко увеличился, потому что количество трубопроводного газа больше, чем снижение СПГ", — уточнил он.