Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Лондоне вводят меры против нарушений на электровелосипедах — новые штрафы
Секрет силы России: Генсек НАТО Рютте шокирует цифрами о производстве боеприпасов
Избавление от клопов без токсичных средств: безопасный метод с диатомитом
Ветеринары рассказали о первых признаках теплового удара у животных
Как дефицит витамина D влияет на здоровье почек
Как вырастить малину без химии: 5 способов натуральной защиты урожая
Даша, не обижайся: Погребняк заявила, что Инстасамке не место в Общественной палате
Нью-Хейвен хочет побить мировой рекорд по количеству пиццы
Учёные из Великобритании связали рост смертности летом 2025 года с изменением климата

СПГ снизился, но Россия сохранила темпы экспорта — за счет чего

Депутат Ананских назвал преувеличенными сообщения о падении поставок газа РФ
1:54
Экономика

Снижение экспорта сжиженного газа не ударило по экономике России благодаря резкому росту поставок трубопроводного газа. Об этом Pravda. Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

Ранее консалтинговая компания "ОМТ Консалт" по запросу РБК подсчитала, что за первые шесть месяцев 2025 года экспорт сжиженного углеводородного газа из России снизился на 21,8%, в годовом выражении — до 1,3 млн тонн. Причиной падения стали санкции Евросоюза, окончательно вступившие в силу 20 декабря 2024 года.

По словам парламентария, СМИ излишне драматизируют ситуацию с экспортом российского газа.

"Понятно, что потребителям, которые у нас покупают, важен газ. А какой это газ — СПГ или трубопроводный… Понятно, что им проще купить трубопроводный", — добавил парламентарий.

Он отметил, что, несмотря на падение объемов поставок сжиженного газа, экспорт трубопроводного газа увеличился еще больше.

"Парадокс в том, что, да, снизился у нас экспорт сжиженного газа, но увеличился пропорционально, даже больше, экспорт трубопроводного газа. Это гораздо важнее, на самом деле, и более выгодно", — пояснил Ананских.

Он подчеркнул, что суммарный объем поставок газа из России не только не сократился, но даже немного вырос. Такая динамика, по его мнению, говорит о положительной тенденции в отрасли.

"Общий объем газа, который экспортируется, не уменьшился, а даже немножко увеличился, потому что количество трубопроводного газа больше, чем снижение СПГ", — уточнил он.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
В Лондоне вводят меры против нарушений на электровелосипедах — новые штрафы
Секрет силы России: Генсек НАТО Рютте шокирует цифрами о производстве боеприпасов
Избавление от клопов без токсичных средств: безопасный метод с диатомитом
Ветеринары рассказали о первых признаках теплового удара у животных
Как дефицит витамина D влияет на здоровье почек
Как вырастить малину без химии: 5 способов натуральной защиты урожая
Даша, не обижайся: Погребняк заявила, что Инстасамке не место в Общественной палате
Нью-Хейвен хочет побить мировой рекорд по количеству пиццы
Учёные из Великобритании связали рост смертности летом 2025 года с изменением климата
Депутат Ананских назвал преувеличенными сообщения о падении поставок газа РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.