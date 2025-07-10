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Центробанк назвал главных нарушителей прав автовладельцев по ОСАГО

Центробанк назвал страховые компании с наибольшим количеством жалоб по ОСАГО
2:04
Экономика

Каждый водитель мечтает о своевременной компенсации ущерба по ОСАГО в случае аварии.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Недавно Центральный банк (ЦБ) опубликовал актуальный перечень компаний, наиболее часто нарушающих права владельцев полисов ОСАГО.

ЦБ разработал для каждой страховой организации показатель, отражающий количество обоснованных жалоб от клиентов ОСАГО. Как указано на сайте регулятора, жалоба признается обоснованной, если в процессе рассмотрения Банком России выявляется факт нарушения прав потребителя, включая неприемлемые практики.

В список вошли крупнейшие игроки рынка автострахования. Но не стоит думать, что их лидерство в списке обусловлено исключительно большим числом клиентов. Формула расчета индикатора, применяемая Центробанком, учитывает количество полисов ОСАГО, действующих на начало и выпущенных в течение 2024 года. Таким образом, регулятор рассчитывает средний показатель на один полис.

В перечень крупнейших страховых компаний с клиентской базой, превышающей 2 миллиона полисов ОСАГО за 2024 год, вошло 11 организаций. Центробанк представил их в порядке убывания частоты нарушений прав потребителей:

  • Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности",
  • Страховое акционерное общество "ВСК",
  • Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах",
  • Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование",
  • Акционерное общество "Т-Страхование",
  • Акционерное общество "АльфаСтрахование",
  • Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие",
  • Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория",
  • Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах",
  • Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия",
  • Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга".

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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