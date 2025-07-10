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Опасная иллюзия: почему популярная формула накоплений не работает

Экономист Лежава: совет откладывать с зарплаты 10 процентов не всегда уместен
2:24
Экономика

Популярная рекомендация откладывать 10% от дохода на создание финансовой подушки не подходит для всех случаев. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.

Деньги
Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Деньги

Лежава считает, что невозможно однозначно определить, какой процент от зарплаты нужно откладывать для формирования финансовой подушки. Он отметил, что все зависит от уровня доходов, стиля жизни и целей накоплений.

"Все зависит от того, какой образ жизни вы ведете и какая у вас зарплата", — пояснил эксперт.

По его словам, необходимо различать краткосрочные и долгосрочные цели накоплений.

"Если вы рассматриваете краткосрочный период — 3 месяца, полгода, — у вас должен быть остаток средств такой, что если вдруг что-то с вами произошло, вы потеряли работу, чтобы вы могли эти 3 или 6 месяцев прожить совершенно спокойно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в этом случае расчеты должны вестись не в процентах, а в абсолютных суммах.

"Какую долю вашей зарплаты вы будете на это откладывать, мне судить сложно в процентном отношении. Все зависит от того, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите", — отметил аналитик.

Когда речь идет о долгосрочных накоплениях, эксперт советует учитывать срок дожития, который, по его словам, Пенсионный фонд определяет примерно в 19 лет.

"Исходя из этого срока, можно посчитать, сколько нужно денег ежемесячно в текущих тратах", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о популярной формуле "откладывать 10 процентов", Лежава подчеркнул, что такие универсальные советы не работают.

"10 процентов? Может быть, 10 процентов, или 20 процентов, или 30 процентов. Это не показатель в данном случае. Это взяли с потолка и сказали: откладывайте 10 процентов", — заявил Лежава.

Он заключил, что планирование накоплений должно основываться на конкретных расчетах, а не на формульных рекомендациях.

"Эти все величины счетные, но это опять же надо считать, исходя из ваших текущих расходов, из того, какие планы на будущее у вас. Предложить некий универсальный рецепт, к сожалению, невозможно", — резюмировал эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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