Опасная иллюзия: почему популярная формула накоплений не работает

Популярная рекомендация откладывать 10% от дохода на создание финансовой подушки не подходит для всех случаев. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.
Лежава считает, что невозможно однозначно определить, какой процент от зарплаты нужно откладывать для формирования финансовой подушки. Он отметил, что все зависит от уровня доходов, стиля жизни и целей накоплений.
"Все зависит от того, какой образ жизни вы ведете и какая у вас зарплата", — пояснил эксперт.
По его словам, необходимо различать краткосрочные и долгосрочные цели накоплений.
"Если вы рассматриваете краткосрочный период — 3 месяца, полгода, — у вас должен быть остаток средств такой, что если вдруг что-то с вами произошло, вы потеряли работу, чтобы вы могли эти 3 или 6 месяцев прожить совершенно спокойно", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в этом случае расчеты должны вестись не в процентах, а в абсолютных суммах.
"Какую долю вашей зарплаты вы будете на это откладывать, мне судить сложно в процентном отношении. Все зависит от того, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите", — отметил аналитик.
Когда речь идет о долгосрочных накоплениях, эксперт советует учитывать срок дожития, который, по его словам, Пенсионный фонд определяет примерно в 19 лет.
"Исходя из этого срока, можно посчитать, сколько нужно денег ежемесячно в текущих тратах", — пояснил он.
Отвечая на вопрос о популярной формуле "откладывать 10 процентов", Лежава подчеркнул, что такие универсальные советы не работают.
"10 процентов? Может быть, 10 процентов, или 20 процентов, или 30 процентов. Это не показатель в данном случае. Это взяли с потолка и сказали: откладывайте 10 процентов", — заявил Лежава.
Он заключил, что планирование накоплений должно основываться на конкретных расчетах, а не на формульных рекомендациях.
"Эти все величины счетные, но это опять же надо считать, исходя из ваших текущих расходов, из того, какие планы на будущее у вас. Предложить некий универсальный рецепт, к сожалению, невозможно", — резюмировал эксперт.
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