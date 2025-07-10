Опасная иллюзия: почему популярная формула накоплений не работает

Экономист Лежава: совет откладывать с зарплаты 10 процентов не всегда уместен

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популярная рекомендация откладывать 10% от дохода на создание финансовой подушки не подходит для всех случаев. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.

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Лежава считает, что невозможно однозначно определить, какой процент от зарплаты нужно откладывать для формирования финансовой подушки. Он отметил, что все зависит от уровня доходов, стиля жизни и целей накоплений.

"Все зависит от того, какой образ жизни вы ведете и какая у вас зарплата", — пояснил эксперт.

По его словам, необходимо различать краткосрочные и долгосрочные цели накоплений.

"Если вы рассматриваете краткосрочный период — 3 месяца, полгода, — у вас должен быть остаток средств такой, что если вдруг что-то с вами произошло, вы потеряли работу, чтобы вы могли эти 3 или 6 месяцев прожить совершенно спокойно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в этом случае расчеты должны вестись не в процентах, а в абсолютных суммах.

"Какую долю вашей зарплаты вы будете на это откладывать, мне судить сложно в процентном отношении. Все зависит от того, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите", — отметил аналитик.

Когда речь идет о долгосрочных накоплениях, эксперт советует учитывать срок дожития, который, по его словам, Пенсионный фонд определяет примерно в 19 лет.

"Исходя из этого срока, можно посчитать, сколько нужно денег ежемесячно в текущих тратах", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о популярной формуле "откладывать 10 процентов", Лежава подчеркнул, что такие универсальные советы не работают.

"10 процентов? Может быть, 10 процентов, или 20 процентов, или 30 процентов. Это не показатель в данном случае. Это взяли с потолка и сказали: откладывайте 10 процентов", — заявил Лежава.

Он заключил, что планирование накоплений должно основываться на конкретных расчетах, а не на формульных рекомендациях.

"Эти все величины счетные, но это опять же надо считать, исходя из ваших текущих расходов, из того, какие планы на будущее у вас. Предложить некий универсальный рецепт, к сожалению, невозможно", — резюмировал эксперт.