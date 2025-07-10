От 609,1 до 688,7 млрд: как РФ достигла рекорда за полгода по международным резервам

Согласно информации, предоставленной Центральным банком, международные резервы Российской Федерации к 1 июля увеличились на 1,23% относительно показателей начала июня, достигнув отметки в 688,731 миллиарда долларов США.
Данный показатель является наивысшим за всю историю наблюдений, он превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный 9 мая текущего года, когда резервы составляли 687,3 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что на 1 января текущего года международные резервы России оценивались в 609,1 миллиарда долларов.
По состоянию на начало июня текущего года эта сумма составляла 680,379 миллиарда долларов.
20 июня объем резервов составлял 687,2 миллиарда долларов.
Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.
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