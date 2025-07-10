От 609,1 до 688,7 млрд: как РФ достигла рекорда за полгода по международным резервам

Россия побила рекорд: золотовалютные резервы выросли до 688,731 млрд долларов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Центральным банком, международные резервы Российской Федерации к 1 июля увеличились на 1,23% относительно показателей начала июня, достигнув отметки в 688,731 миллиарда долларов США.

Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Экономика

Данный показатель является наивысшим за всю историю наблюдений, он превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный 9 мая текущего года, когда резервы составляли 687,3 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что на 1 января текущего года международные резервы России оценивались в 609,1 миллиарда долларов.

По состоянию на начало июня текущего года эта сумма составляла 680,379 миллиарда долларов.

20 июня объем резервов составлял 687,2 миллиарда долларов.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.



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