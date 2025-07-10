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Таймер на работе: как температура влияет на ваш график

Работа в жару: правила для здоровья и безопасности от Роспотребнадзора
1:04
Экономика

Во время жары температура в рабочем помещении должна быть 24-25°C. Если кондиционера нет, работодателям советуют сокращать рабочий день. 

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

Если температура в помещении достигает 28,5°C, рабочий день сокращается на 1 час. При 29°C — на 2 часа, а при 30,5°C — на 4 часа, информирует сайт Роспотребнадзора.

При работе на открытом воздухе в жару нужно делать перерывы по 10-12 минут и уходить в прохладные помещения. Если температура превышает 32,5°C, работать на улице не рекомендуется. Вместо этого лучше переносить смены на утро или вечер, пишет Газета.Ru.

Важно пить достаточное количество воды. При повышенном потоотделении полезно пить подсоленную воду или кисломолочные напитки, такие как обезжиренное молоко или сыворотка. Жидкость лучше употреблять комнатной температуры.

Уточнения

Молочная сыворотка — побочный продукт сыроваренного производства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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