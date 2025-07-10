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Минфин изучает изменения в размерах субсидий для льготной ипотеки в 2025 году

Минфин готовит предложения по субсидиям для ипотеки с господдержкой
Экономика

В настоящее время российское Министерство финансов занимается изучением вопроса о размерах субсидий, предоставляемых банкам в рамках программ льготного ипотечного кредитования.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, комментируя возможность продления повышенных субсидий банкам по ипотеке с господдержкой.

На данный момент этот вопрос находится в стадии разработки, отметил Чебесков. Готовятся предложения и определяются уровни для них. 

В феврале правительство РФ приняло решение увеличить компенсацию банкам на весь срок действия льготных ипотечных кредитов до 3% для кредитов, выданных с 7 февраля 2025 года по 6 августа 2025 года на приобретение квартир в многоквартирных домах. Компенсация была увеличена до 3,5% для кредитов, выданных в тот же период на индивидуальное жилищное строительство. Эта мера была принята для поддержания выдачи субсидируемых кредитов в условиях ужесточения монетарной политики.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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