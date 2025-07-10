Увеличить пенсию на 45% — что нужно сделать уже сегодня

Россияне смогут увеличить пенсию на 45% — как это сделать

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Граждане России могут увеличить свой пенсионный коэффициент на 45%, если выйдут на пенсию через пять лет после получения права на неё.

Фото: freepik.com by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работающая пенсионерка

Такие данные предоставил Социальный фонд России. На 2025 год стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля.

Также сообщается, что россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если сумма не превышает 411 750 рублей. Для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году потребуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию при соблюдении этих условий, передает РИА Новости.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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