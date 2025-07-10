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Не успели сохранить? Вот как долго россияне могут прожить без зарплаты

Прожить на сбережениях: на сколько месяцев хватит
2:05
Экономика

Согласно исследованию, проведенному компанией SuperJob, средний россиянин может прожить на свои сбережения около четырех месяцев в случае потери дохода.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Тем не менее, значительная часть населения, около 38%, не имеет абсолютно никаких накоплений. Среди тех, кто всё же имеет финансовую подушку безопасности, большинство сможет прожить на свои сбережения от месяца до двух.

Лишь незначительное число россиян обладает более устойчивой финансовой базой. Более года без источника дохода смогут прожить не более 6% респондентов.

Исследование проводилось в период с 30 июня по 8 июля 2025 года. В нём приняли участие 1600 трудоспособных граждан России старше 18 лет.

Результаты показали, что 13% опрошенных смогут прожить на накопления не более месяца, а 24% – максимум два месяца. Чуть более 10% готовы прожить на сбережения от трёх до шести месяцев, а 7% – до года.

Несмотря на то, что большая часть населения почти полностью зависит от регулярной зарплаты, исследование выявило положительную тенденцию. Граждане России стали более осознанно относиться к управлению своими финансами.

В настоящее время 78% отслеживают свои доходы и расходы, а 80% занимаются финансовым планированием. Около половины участников исследования составляют бюджет на ближайшие полгода.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, увеличилось количество людей, следящих за своим финансовым состоянием (на 12 процентных пунктов), а также тех, кто занимается планированием бюджета (на 10 пунктов).

Кроме того, выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, анализируют свои расходы и более уверены в своей финансовой грамотности, сообщает РБК.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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