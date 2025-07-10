Цунами на рынке кофе: хедж-фонды спровоцировали шокирующий рост цен

Резкий рост мировых цен на кофе стал следствием действий хедж-фондов, а не только плохого урожая. Об этом в интервью Financial Times заявил председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Group Джузеппе Лавацца.
По его словам, крупные инвестиционные игроки создали "невероятную волатильность и неопределенность на рынке", спровоцировав скачок цен до уровней, которые Лавацца назвал "абсолютно неприемлемыми" как для отрасли, так и для потребителей.
"Рынок кофе — большой, а рынок фьючерсов — маленький. Сравнительно небольшие вложения могут вызвать на нём настоящее цунами. Это не требует больших рисков, но приносит серьёзные прибыли тем, кто делает ставку вовремя", — пояснил он.
При этом бизнесмен признал, что нехватка сырья из-за неблагоприятных погодных условий также сыграла свою роль. Однако, по его мнению, именно спекулятивные действия хедж-фондов в фьючерсной торговле стали главным катализатором ценового скачка.
Как отметил Лавацца, высокие цены уже повлияли на спрос — за два года глобальное потребление кофе сократилось на 3,5%.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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