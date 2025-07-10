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Цунами на рынке кофе: хедж-фонды спровоцировали шокирующий рост цен

Почему кофе стал дороже: мнение главы Lavazza Group
1:14
Экономика

Резкий рост мировых цен на кофе стал следствием действий хедж-фондов, а не только плохого урожая. Об этом в интервью Financial Times заявил председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Group Джузеппе Лавацца.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

По его словам, крупные инвестиционные игроки создали "невероятную волатильность и неопределенность на рынке", спровоцировав скачок цен до уровней, которые Лавацца назвал "абсолютно неприемлемыми" как для отрасли, так и для потребителей.

"Рынок кофе — большой, а рынок фьючерсов — маленький. Сравнительно небольшие вложения могут вызвать на нём настоящее цунами. Это не требует больших рисков, но приносит серьёзные прибыли тем, кто делает ставку вовремя", — пояснил он.

При этом бизнесмен признал, что нехватка сырья из-за неблагоприятных погодных условий также сыграла свою роль. Однако, по его мнению, именно спекулятивные действия хедж-фондов в фьючерсной торговле стали главным катализатором ценового скачка.

Как отметил Лавацца, высокие цены уже повлияли на спрос — за два года глобальное потребление кофе сократилось на 3,5%.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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