Топливный рынок России: ошибки прошлого учтены, дефицита не будет

Цены на бензин в России: почему дефицита в этом году не будет

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация на топливном рынке России остается стабильной — резких скачков цен и нехватки бензина не ожидается. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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По словам эксперта, уровень товарных запасов находится в пределах нормы, а рост цен на бензин и дизельное топливо — в рамках общей инфляции.

"Ошибки прошлого года уже учтены. В этом году рынок сбалансирован, и главный индикатор — отсутствие дефицита", — отметил Пикин.

Ранее вице-премьер Александр Новак призвал Минэнерго и нефтяные компании внимательно следить за ситуацией, особенно в летне-осенний период. Он подчеркнул важность ручного регулирования рынка, своевременного завершения ремонтов НПЗ и устранения логистических сбоев, в том числе связанных с железнодорожными перевозками, пишет НСН.

Сергей Пикин добавил, что внутренние цены сейчас не зависят от экспортных котировок — "суперцен" на внешнем рынке нет, поэтому и соблазна переориентировать поставки за рубеж — тоже. Демпферный механизм в этом году, по его словам, сократился, что также влияет на стабилизацию.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.



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