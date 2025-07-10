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Стало известно, сколько Украина получит от ЕС: новый этап поддержки

Украина получит от ЕС 20,1 миллиарда евро: главные детали
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Экономика

Министерство финансов Украины заявило о намерении получить от Евросоюза значительный объем бюджетной помощи — 20,1 миллиарда евро до конца 2025 года.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Эти средства станут частью более масштабной программы поддержки, в рамках которой Украина уже получила 52,5 миллиарда евро за последние три года.

Ожидается, что выделенные средства помогут покрыть дефицит бюджета и поддержать устойчивость экономики на фоне продолжающегося конфликта.

Поддержку Украине вновь подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. Он заявил, что Европа не оставит Украину, а созданная "коалиция желающих" — тому доказательство.

По его словам, продвижение России несёт угрозу всей Европе, а Запад не может позволить, чтобы "прав оказался тот, у кого больше силы".

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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