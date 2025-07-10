Государственные активы: как Россия вернула 3,9 трлн рублей за три года

За последние три года Россия получила контроль над активами на сумму около 3,9 триллиона рублей, что эквивалентно месячному бюджету страны или 2% от ее ВВП.
Об этом свидетельствуют данные, полученные от юридической фирмы NSP ("Некторов, Савельев и партнеры").
По информации NSP, активы, конфискованные в соответствии с законодательством о стратегических предприятиях, к началу июля оценивались в 1,539 триллиона рублей.
Сумма активов, изъятых из-за коррупции, составила 1,07 триллиона рублей, в связи с нарушениями при приватизации — 385,4 миллиарда рублей, а из-за неэффективного управления — 621,5 миллиарда рублей.
По оценкам NSP, годом ранее совокупный объем активов, перешедших в собственность государства или сменивших управляющих в результате исков Генеральной прокуратуры по вышеуказанным причинам, составлял 1,3 триллиона рублей, пишет "Ъ".
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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