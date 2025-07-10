На фоне роста ресторанного бизнеса: как кризис суши-ресторанов может изменить рынок

Рынок суши-ресторанов сокращается: почему крупнейшие сети теряют свои позиции

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам агентства Infoline, к концу 2025 года общее количество сетевых ресторанов, специализирующихся на суши и роллах, сократилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 3100 заведений.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Хотя актуальные данные за текущий год еще отсутствуют, представитель агентства отмечает, что наиболее заметное уменьшение числа таких ресторанов наблюдается в крупных городах. Например, сеть "Якитория" в период с начала 2024 года по июль 2025 года уменьшила свою сеть на 14%, до 72 ресторанов.

По данным Infoline, семь заведений были закрыты в 2024 году, и еще пять — в первом полугодии текущего года. Сеть "Шоколадница" в 2025 году закрыла свой последний ресторан "Ваби саби" в Москве, о чем сообщало издание Shopper's. Еще три года назад эта сеть насчитывала четыре ресторана.

В то же время, ресторанный бизнес в России демонстрирует общий рост. Согласно данным Infoline, 50 крупнейших сетей в прошлом году расширили свою сеть на 6%, увеличив количество заведений до 17 000. Общий оборот предприятий общественного питания в России увеличился на 13-14%, достигнув приблизительно 5 триллионов рублей, пишут "Ведомости".

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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