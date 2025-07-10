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Семейная ипотека: как ограничения на оформление могут изменить рынок недвижимости в 2026 году?

В 2026 году можно забыть о семейной ипотеке за пределами региона прописки
1:12
Экономика

Введение ограничений на оформление семейной ипотеки для приобретения жилья вне региона прописки заемщика, возможно, произойдет в первом квартале 2026 года.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По заявлению депутата, данная инициатива может быть представлена на рассмотрение до завершения весенней сессии, пишут Известия.

Семейная ипотека для многих граждан остается единственной возможностью приобрести недвижимость. По данным за май, доля этой программы в общем объеме выдаваемых ипотечных кредитов достигла почти 70%. Таким образом, около трех четвертей жилищных кредитов в стране оформляются семьями с детьми.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что семейную ипотеку следует предоставлять по месту регистрации заемщика. По её словам, в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходятся на Москву, Московскую и Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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