Эти роботы работают там, где человек не выживет: НАТО меняет правила игры

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НАТО инвестировало €12 млн в норвежский стартап Kongsberg Ferrotech для защиты подводных трубопроводов
3:58
Экономика

НАТО инвестировало в норвежский стартап Kongsberg Ferrotech, который создаёт роботов для ремонта подводных трубопроводов и судов. Альянс намерен укрепить безопасность стратегической инфраструктуры на морском дне, ставшей особенно уязвимой в последние годы.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Инвестиции и планы

Инновационный фонд НАТО совместно с Investinor вложат 12 миллионов евро (около 14 миллионов долларов) в развитие Kongsberg Ferrotech. Эти средства позволят компании наладить серийное производство роботов для ремонта трубопроводов и обслуживания судов.

"Это критически важная возможность", — отметил старший научный сотрудник Инновационного фонда НАТО Бен Балмфорт.

Первая модель робота уже работает у берегов Абу-Даби, обслуживая нефтегазовые объекты в регионе.

Почему подводная инфраструктура оказалась под угрозой

После диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году уязвимость подводных коммуникаций Европы стала очевидной. Газопровод, который был основным маршрутом поставок российского газа, стал символом энергетической зависимости региона. За этим инцидентом последовали другие, что подчеркнуло необходимость защищать трубопроводы и кабели на дне моря.

"Крупные страны НАТО заинтересованы в тестировании этой технологии", — добавил Бен Балмфорт.

Технология "сухой среды"

Главное преимущество роботов Kongsberg Ferrotech — возможность проводить ремонт без привлечения водолазов. Машины создают вокруг повреждённого участка герметичную камеру, из которой откачивается морская вода, обеспечивая так называемую "сухую среду". В таких условиях можно безопасно проводить осмотр и восстановление трубопроводов без остановки добычи или транспортировки сырья.

"Это позволяет сокращать расходы и снижать углеродный след", — пояснил генеральный директор Kongsberg Ferrotech Кристофер Карлсен.

По словам Балмфорта, альянс видит особую ценность технологии в ремонте кораблей прямо в море. Это может значительно продлить срок службы флота и сократить расходы на ремонт в сухих доках. Однако такие работы только предстоит внедрять массово, поскольку технология пока находится на стадии опытного применения.

Масштаб рынка

Как рассказал Карлсен, по всему миру насчитывается около 160 тысяч километров подводных трубопроводов. Ежедневные утечки наносят ущерб экологии и требуют значительных затрат на устранение повреждений. Использование роботов поможет сократить риски и упростить процесс обслуживания.

Кто инвестирует в стартап

Kongsberg Ferrotech поддерживается Kongsberg Innovation, инвесторами которой являются крупнейшие промышленные и оборонные компании Норвегии, включая нефтяного гиганта Equinor ASA и оборонный концерн Kongsberg Gruppen ASA.

Недавно компания завершила совместный проект с Equinor, Shell и исследовательским институтом SINTEF. В рамках работы были успешно проведены испытания технологии 3D-печати металлом по металлу на большой глубине.

"Наша цель — создать решения, которые изменят подход к ремонту и техобслуживанию подводной инфраструктуры", — заявил генеральный директор Kongsberg Ferrotech Кристофер Карлсен.

Инвестиции НАТО в Kongsberg Ferrotech отражают новый вектор безопасности, где защита подводной инфраструктуры становится таким же приоритетом, как оборона воздушного и наземного пространства. С учётом растущей роли энергетических коммуникаций под водой, технологии норвежского стартапа могут стать незаменимыми для защиты экономических и оборонных интересов союзников в ближайшие десятилетия.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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