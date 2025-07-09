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Больше, чем Россия, Британия и Канада вместе: Nvidia рвёт мировую экономику на части

Nvidia стала первой компанией с капитализацией $4 трлн, обогнав 97% мировых экономик
4:25
Экономика

В среду 9 июля 2025 года Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией 4 триллиона долларов. Этот результат выглядит особенно впечатляющим, если учесть, что в компании трудится менее 40 тысяч человек.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Опережая целые государства

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году только пять стран — США, Китай, Германия, Индия и Япония — показали ВВП выше рыночной стоимости Nvidia. Компания оказалась дороже экономик Великобритании, Канады и России вместе взятых.

"Для Nvidia этот рост означает не только рыночный успех, но и глобальное лидерство в секторе искусственного интеллекта", — считает аналитик Bank of America Джон Мерфи.

Богатство корпорации и богатство людей

По оценке Forbes в реальном времени, совокупное состояние 30 богатейших людей мира составляет 3,76 триллиона долларов. Это меньше, чем стоимость Nvidia. Таким образом, одна компания оказалась "богаче" всех миллиардеров мира вместе.

При этом в самой Nvidia на конец 2025 финансового года работало всего 36 тысяч сотрудников. Для сравнения, в Amazon и Walmart трудятся более 1,5 миллиона человек в каждой корпорации.

Сравнение с крупнейшими рынками и расходами

Компания обошла по стоимости глобальные военные расходы, которые в 2024 году достигли 2,46 триллиона долларов, по данным Международного института стратегических исследований. Более того, расходы федерального правительства США на социальное обеспечение, Medicaid и Medicare в 2024 финансовом году составили 2,98 триллиона долларов — меньше капитализации Nvidia.

"Феноменальный рост Nvidia объясняется тем, что компания стала ключевым поставщиком ИИ-ускорителей", — пояснил аналитик Банка Америки Кевин Ли.

Больше, чем весь крипторынок

Сегодня общая стоимость всех криптовалют составляет 3,45 триллиона долларов, а капитализация биткоина — 2,17 триллиона. Nvidia дороже всей криптоиндустрии вместе взятой.

В то же время рынок жилой недвижимости США оценивается в 49,7 триллиона долларов. Nvidia, разумеется, не дотягивает до этой суммы, но она обошла по стоимости весь рынок жилья Нью-Йорка (2,43 триллиона) и Лос-Анджелеса (2,18 триллиона).

Лидеры рынка по отраслям

Совокупная рыночная капитализация таких гигантов, как Tesla, JPMorgan Chase, Eli Lilly и ExxonMobil, составляет около 3,5 триллиона долларов — и это меньше, чем у Nvidia.

Более того, компания стоит дороже, чем 200 самых маленьких корпораций из списка S&P 500 вместе взятые. Среди них такие известные бренды, как Campbell's, HP Inc., Tyson Foods и United Airlines, с общей рыночной стоимостью 3,52 триллиона долларов.

Почему Nvidia стала такой дорогой

Всё это стало возможным благодаря стремительному росту технологического сектора. В 1995 году крупнейшей американской компанией была General Electric с капитализацией 92 миллиарда долларов, в 2010-м Exxon с 314 миллиардами. Эти цифры в десятки раз меньше стоимости Nvidia сегодня.

По данным LSEG, с 2008 по 2024 год доля США в мировой капитализации акций выросла с 41 % до более 60 %. При этом почти 30 % мирового фондового рынка сегодня приходится на технологические компании. Nvidia же удерживает 75 % рынка ИИ-ускорителей, без которых невозможно обучение передовых моделей машинного обучения.

Уточнения

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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