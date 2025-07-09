Падение прибыли на 40%: доступные бренды бросают спасательный круг Volkswagen

Во втором квартале Volkswagen AG продал меньше своих прибыльных автомобилей, таких как Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley.
Продажи этих брендов упали на 7,7%, составив 480 200 единиц. Это связано с пошлинами в США, которые негативно повлияли на их поставки.
Общие продажи Volkswagen в США упали на 16%, что контрастирует с ростом на 4,4% в начале года. Также европейские автопроизводители теряют позиции в Китае из-за местных производителей электромобилей.
Продажи электромобилей VW в Китае упали почти на треть, но в Европе объем поставок электромобилей вырос на 73%.
Несмотря на сложности, общий объем продаж автомобилей Volkswagen вырос на 1,2% благодаря успехам более доступных брендов, таких как VW и Skoda.
Прибыль Volkswagen упала на 40% в первом квартале, и зависимость от брендов с низкой маржинальностью может продолжать давить на прибыль в будущем, пишет Bloomberg.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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