Падение прибыли на 40%: доступные бренды бросают спасательный круг Volkswagen

Пошлины сделали своё дело: доступные бренды спасают Volkswagen

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором квартале Volkswagen AG продал меньше своих прибыльных автомобилей, таких как Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volkswagen

Продажи этих брендов упали на 7,7%, составив 480 200 единиц. Это связано с пошлинами в США, которые негативно повлияли на их поставки.

Общие продажи Volkswagen в США упали на 16%, что контрастирует с ростом на 4,4% в начале года. Также европейские автопроизводители теряют позиции в Китае из-за местных производителей электромобилей.

Продажи электромобилей VW в Китае упали почти на треть, но в Европе объем поставок электромобилей вырос на 73%.

Несмотря на сложности, общий объем продаж автомобилей Volkswagen вырос на 1,2% благодаря успехам более доступных брендов, таких как VW и Skoda.

Прибыль Volkswagen упала на 40% в первом квартале, и зависимость от брендов с низкой маржинальностью может продолжать давить на прибыль в будущем, пишет Bloomberg.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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