Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три способа вернуть резиновым коврикам блеск и цвет без замены
Не надо было соглашаться: актёр Самойленко пожалел о съёмках в новом сезоне Папиных дочек
Диетологи рассказали, почему полный отказ от соли вреден для здоровья
Эксперты назвали ошибки, которые портят компост и замедляют перегнивание
Опасность в ванной: как правильно ухаживать за занавеской
Пакистан заявил о готовности импортировать электробусы из России
В Google Play обнаружено 350+ вредоносных приложений: как защититься
Мясо по-французски: классический рецепт для вашего стола
Ветеринары рассказали, как подготовить питомца к визиту в клинику

Падение прибыли на 40%: доступные бренды бросают спасательный круг Volkswagen

Пошлины сделали своё дело: доступные бренды спасают Volkswagen
1:10
Экономика

Во втором квартале Volkswagen AG продал меньше своих прибыльных автомобилей, таких как Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley.

Volkswagen
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

Продажи этих брендов упали на 7,7%, составив 480 200 единиц. Это связано с пошлинами в США, которые негативно повлияли на их поставки.

Общие продажи Volkswagen в США упали на 16%, что контрастирует с ростом на 4,4% в начале года. Также европейские автопроизводители теряют позиции в Китае из-за местных производителей электромобилей.

Продажи электромобилей VW в Китае упали почти на треть, но в Европе объем поставок электромобилей вырос на 73%.

Несмотря на сложности, общий объем продаж автомобилей Volkswagen вырос на 1,2% благодаря успехам более доступных брендов, таких как VW и Skoda.

Прибыль Volkswagen упала на 40% в первом квартале, и зависимость от брендов с низкой маржинальностью может продолжать давить на прибыль в будущем, пишет Bloomberg.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Домашние животные
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Люди могли появиться в Южной Америке на 10 000 лет раньше
Артисты под прицелом: как Джиган раскритиковал беглецов из шоу-бизнеса
Диетолог рассказывает: красное мясо ускоряет старение в жаркую погод
Максимально комфортный отпуск: как Овечкин наслаждается роскошью в Турции
Пошлины сделали своё дело: доступные бренды спасают Volkswagen
Учёные из Великобритании разработали технологию GEiGS для продления свежести бананов
UCL: соответствие тренировок характеру снижает риск выгорания и повышает результат
Клубника для собак: как безопасно включать ягоды в рацион и избежать последствий
Это шедевр: Ширвиндт оценил интервью Шамана Корчевникову
Чабер: секретный ключ к здоровью сердца и легкому пищеварению за 3 простых шага
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.