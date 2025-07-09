Избыток яиц на рынке: чем это грозит потребителям зимой

Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проблема реализации продукции по ценам, не покрывающим затраты, актуальна для птицеводческой отрасли, как никогда.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

В начале июля состоялось совещание с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, антимонопольной службы и ключевых игроков птицеводческого бизнеса. На повестке дня стоял вопрос о предотвращении убытков производителей и возможного дефицита яиц в розничной торговле в преддверии зимнего сезона.

Представитель птицефабрики "Авангард" подтвердил, что продажа яиц по ценам ниже себестоимости стала вынужденной мерой для производителей. Он отметил, что с начала летнего периода цены на яйцо существенно снизились, практически в два раза, при незначительном увеличении объемов производства. По его мнению, крупные торговые сети и оптовые компании, пользуясь коротким сроком годности продукции, устанавливают цены, которые приводят к убыткам фермеров.

В попытке стабилизировать ситуацию на рынке производители начали преждевременный забой кур-несушек. Однако это привело лишь к незначительному повышению цен — всего на несколько рублей за десяток. Параллельно с этим продолжается строительство новых птицеводческих комплексов, что может привести к еще большему избытку продукции на рынке в будущем году.

По мнению эксперта консалтинговой компании "Ринкон", избыток яиц обусловлен не только расширением производственных мощностей, но и восстановлением птичников, которые ранее были закрыты по причине болезней. Снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий, включая кондитерские фабрики, также оказывает негативное влияние на рынок. Это привело к снижению цен не только на яйца, но и на другие продукты переработки, такие как желток, белок и меланж.

Потребители наблюдают низкие цены на яйца в магазинах на протяжении последних недель. Ранее сообщалось, что стоимость десятка яиц, которая весной составляла более ста рублей, снизилась до рекордно низких значений (от 45 руб. до 26 руб.) в сетевых магазинах и дискаунтерах.

Депутаты выражают опасения, что массовый забой птицы и текущий избыток продукции могут обернуться дефицитом и резким ростом цен в зимний период. Власти планируют внимательно следить за ситуацией и при необходимости принять меры для стабилизации рынка, согласно "Forbes".

Уточнения

Дискаунтер (от англ. discount — скидка, делать скидку, по-русски магазин сниженных цен) — магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных.





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