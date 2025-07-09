Горы мусора и крысы на улицах: чем обернулась забастовка в Филадельфии

Гигантские кучи мусора по всему городу — крысы пируют: последствия забастовки в Филадельфии

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восьмидневная забастовка почти 10 000 муниципальных служащих Филадельфии (США), членов крупнейшего городского профсоюза, затронула все сферы жизни — от библиотек до общественных бассейнов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info мусор

Но наиболее заметным последствием стали гигантские кучи отходов — местные окрестили их "холмами Паркер" в честь мэра Шерелл Паркер, — образовавшиеся из-за отсутствия вывоза мусора. Стоит ли говорить о невыносимой жаре? Представьте картину: крысы пируют, а жители города как в аду.

Причиной забастовки стало заявление мэра о нехватке средств в бюджете для выполнения требований профсоюза: более выгодных условий и повышения заработной платы на 5% в год в течение трех лет. В результате было заключено трехлетнее соглашение, предусматривающее повышение зарплаты членам профсоюза на 14% в течение четырех лет срока полномочий Паркер; соглашение еще должно быть ратифицировано.

Санитарные работники в Филадельфии зарабатывают от 39 000 до 42 000 долларов в год. Для сравнения на финансирование полицейского управления Филадельфии было выделено внушительные 877 миллионов долларов. И это только на новое обмундирование, пишет The Guardian.

Уточнения

Филаде́льфия (англ. Philadelphia американское произношение: [ˌfɪləˈdɛlfiə] ) — город в США, шестой по населению город страны и самый населённый город штата Пенсильвания. Население агломерации составляет 6 096 120 жителей. Расположен на реке Делавэр у побережья Атлантического океана.





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