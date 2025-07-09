Всё об иностранных гражданах в одном месте: зачем России понадобился такой инструмент контроля

К 30 июня 2026 года в России появится цифровая база, которая соберёт воедино все данные о каждом иностранце — от пересечения границы до долгов по налогам. Указ о создании государственной системы "Цифровой профиль иностранного гражданина" подписал президент РФ Владимир Путин.
Разработкой и ведением ресурса займётся МВД России. База будет включать в себя сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают, выезжают или находятся на территории РФ. Подать информацию о себе можно будет, в том числе, через портал госуслуг.
"МВД Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации", — говорится в указе.
Правительство РФ, совместно с ФСБ, утвердит, какие именно данные войдут в цифровой профиль. При этом подавать сведения в систему будут не только сами иностранцы, но и различные ведомства и организации.
Цель проекта — создать полную, достоверную и актуальную информационную базу, которая поможет анализировать миграционную ситуацию и вырабатывать необходимые меры регулирования.
"Госуслуги" (официально — Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?