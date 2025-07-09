Всё об иностранных гражданах в одном месте: зачем России понадобился такой инструмент контроля

Цифровой профиль иностранца: что скрывается за созданием единой базы данных в РФ

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 30 июня 2026 года в России появится цифровая база, которая соберёт воедино все данные о каждом иностранце — от пересечения границы до долгов по налогам. Указ о создании государственной системы "Цифровой профиль иностранного гражданина" подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use цифровой документ

Разработкой и ведением ресурса займётся МВД России. База будет включать в себя сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают, выезжают или находятся на территории РФ. Подать информацию о себе можно будет, в том числе, через портал госуслуг.

"МВД Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации", — говорится в указе.

Правительство РФ, совместно с ФСБ, утвердит, какие именно данные войдут в цифровой профиль. При этом подавать сведения в систему будут не только сами иностранцы, но и различные ведомства и организации.

Какие данные будут включены в профиль:

миграционный учёт;

заявки на въезд и проживание;

пересечения госграницы;

сведения о представителях дипломатического корпуса;

административные правонарушения и ограничения на въезд;

информация о транспорте и водительских удостоверениях;

данные из ЕГРН о недвижимости.

Кроме того, в систему поступят данные:

об абонентских номерах;

СНИЛС;

наличии аккаунта на "Госуслугах";

трудовой деятельности;

налоговых задолженностях.

Цель проекта — создать полную, достоверную и актуальную информационную базу, которая поможет анализировать миграционную ситуацию и вырабатывать необходимые меры регулирования.

Уточнения

"Госуслуги" (официально — Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.



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