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Всё об иностранных гражданах в одном месте: зачем России понадобился такой инструмент контроля

Цифровой профиль иностранца: что скрывается за созданием единой базы данных в РФ
2:07
Экономика

К 30 июня 2026 года в России появится цифровая база, которая соберёт воедино все данные о каждом иностранце — от пересечения границы до долгов по налогам. Указ о создании государственной системы "Цифровой профиль иностранного гражданина" подписал президент РФ Владимир Путин.

цифровой документ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
цифровой документ

Разработкой и ведением ресурса займётся МВД России. База будет включать в себя сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают, выезжают или находятся на территории РФ. Подать информацию о себе можно будет, в том числе, через портал госуслуг.

"МВД Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации", — говорится в указе.

Правительство РФ, совместно с ФСБ, утвердит, какие именно данные войдут в цифровой профиль. При этом подавать сведения в систему будут не только сами иностранцы, но и различные ведомства и организации.

Какие данные будут включены в профиль:

  • миграционный учёт;
  • заявки на въезд и проживание;
  • пересечения госграницы;
  • сведения о представителях дипломатического корпуса;
  • административные правонарушения и ограничения на въезд;
  • информация о транспорте и водительских удостоверениях;
  • данные из ЕГРН о недвижимости.

Кроме того, в систему поступят данные:

  • об абонентских номерах;
  • СНИЛС;
  • наличии аккаунта на "Госуслугах";
  • трудовой деятельности;
  • налоговых задолженностях.

Цель проекта — создать полную, достоверную и актуальную информационную базу, которая поможет анализировать миграционную ситуацию и вырабатывать необходимые меры регулирования.

Уточнения

"Госуслуги" (официально — Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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