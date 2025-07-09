Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности

Налоговая компенсация для семей с детьми: сколько можно получить и как оформить

От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
1:10
Экономика

В 2026 году российские семьи, воспитывающие детей, получат возможность оформить новую налоговую компенсацию, о чем сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

семья путешествует
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья путешествует

Размер годовой выплаты будет колебаться от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, определяясь числом детей в семье.

Для получения данной выплаты необходимо соответствовать определенным требованиям: семья должна состоять как минимум из двух детей; среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе; и у заявителя не должно быть непогашенных долгов по алиментам. Процедура оформления выплаты максимально упрощена — потребуется лишь одно электронное заявление, пишет "Царьград".

На текущий момент около 4 миллионов российских семей, в которых растет почти 11 миллионов детей, потенциально соответствуют критериям участия в данной программе. Эта мера поддержки направлена на улучшение благосостояния семей с детьми и стимулирование рождаемости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.