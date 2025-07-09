Налоговая компенсация для семей с детьми: сколько можно получить и как оформить

От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2026 году российские семьи, воспитывающие детей, получат возможность оформить новую налоговую компенсацию, о чем сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья путешествует

Размер годовой выплаты будет колебаться от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, определяясь числом детей в семье.

Для получения данной выплаты необходимо соответствовать определенным требованиям: семья должна состоять как минимум из двух детей; среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе; и у заявителя не должно быть непогашенных долгов по алиментам. Процедура оформления выплаты максимально упрощена — потребуется лишь одно электронное заявление, пишет "Царьград".

На текущий момент около 4 миллионов российских семей, в которых растет почти 11 миллионов детей, потенциально соответствуют критериям участия в данной программе. Эта мера поддержки направлена на улучшение благосостояния семей с детьми и стимулирование рождаемости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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