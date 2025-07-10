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Краткосрочным вкладам пришёл конец: как россияне зарабатывают на ставке ЦБ

В России прогнозируют рост интереса к долгосрочным вкладам в июле 2025 года
4:47
Экономика

В июне россияне начали меньше интересоваться краткосрочными вкладами. По данным финансового маркетплейса "Банки.ру", спрос на депозиты сроком 1-3 месяца снизился на 2-4% по сравнению с маем. При этом наиболее заметный рост показали годовые и полугодовые вклады: на 3,4% и 1,8% соответственно.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Долгосрочные вклады в приоритете

Аналитики прогнозируют, что в июле интерес к долгосрочным вкладам продолжит расти. Такая динамика связана с ожиданием нового снижения ключевой ставки Банком России во второй половине 2025 года. При этом вклады на 1-3 месяца будут терять популярность.

"По прогнозу аналитиков "Банки.ру", в июле 2025 года ожидается плавный рост интереса к долгосрочным вкладам", — рассказали аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру".

Стратегия на второе полугодие

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне стало первым почти за три года. Тогда показатель снизился с рекордных 21% до 20% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что в июле ЦБ рассмотрит возможность нового снижения, если на рынке не произойдут непредвиденные события.

"Если ситуация будет развиваться прогнозируемо, в июле возможно новое снижение ставки", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как меняется структура спроса

На сегодняшний день россияне отдают предпочтение вкладам на 3 и 6 месяцев — их доля в июне составила по 28% каждой категории. Однако спрос на трехмесячные депозиты за месяц снизился почти на 4 процентных пункта, в то время как интерес к шестимесячным вырос почти на 2 процентных пункта.

Годовые вклады заняли второе место с долей 23,8%. Этот показатель стал максимальным с начала 2025 года. На третьей позиции оказались вклады на 1 месяц, их популярность снизилась до 11,3%, что стало минимальным значением в текущем году.

Почему россияне перестраивают свои стратегии

Эксперты объясняют смену настроений вкладчиков прогнозами относительно ключевой ставки. Чем ниже ставка, тем меньший доход приносят краткосрочные вклады, поэтому граждане стремятся зафиксировать текущие ставки на более долгий срок.

Кроме того, как отмечают аналитики, дополнительным фактором привлекательности долгосрочных вкладов остается возможность ежемесячной выплаты процентов. Эту опцию выбирают более 35% клиентов.

"Ежемесячная выплата процентов позволяет людям гибко управлять своими финансами, получая регулярный доход", — пояснил аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру".

Какая сейчас ситуация со ставками

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков страны в конце июня снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 18,32% годовых. При этом средняя ставка по годовому вкладу в двадцати ведущих банках, по данным "Финуслуг" на 3 июля, опустилась до 16,9%, что является минимальным значением с августа 2024 года.

Также отмечается снижение ставок по краткосрочным депозитам. Так, по вкладам сроком на три месяца средняя ставка упала до 18,57%, а по полугодовым — до 17,89%.

Перспективы рынка вкладов

В ближайшие месяцы аналитики ожидают продолжения тренда на рост спроса именно на долгосрочные депозиты. При этом краткосрочные вклады могут и дальше терять популярность, если регулятор продолжит снижать ключевую ставку. Такая ситуация может стимулировать банки предлагать более выгодные условия именно для длительных вкладов, чтобы сохранить стабильную клиентскую базу.

Почему это важно

Снижение интереса к краткосрочным вкладам может повлиять на общую структуру депозитного рынка, а также на финансовые стратегии банков. При этом россияне смогут зафиксировать доходность на длительный срок, снизив риск возможного падения ставок в будущем.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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