190 тысяч рублей и больше: работа мечты в Красноярске ждёт своих кандидатов

190 тысяч в месяц: топ-3 самых востребованных специальностей в Красноярске

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным SuperJob, одним из наиболее высокооплачиваемых специалистов, востребованных в Красноярске, является руководитель отдела продаж в секторе телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ поиск работы

Ему готовы предложить вознаграждение, начинающееся от 190 тысяч рублей. Соискатель должен обладать опытом активных продаж, демонстрировать лидерские качества и быть настроенным на достижение амбициозных целей. Компания-работодатель гарантирует привлекательную заработную плату и премиальные выплаты при достижении ключевых показателей эффективности.

Стоматологическая клиника в Красноярске заинтересована в привлечении опытного стоматолога со стажем работы не менее трёх лет, предлагает заработок от 190 тысяч рублей. Необходимым условием является наличие действующего сертификата и навыки работы с новейшими материалами. Преимуществом данной вакансии являются официальное трудоустройство, возможность гибкого графика и современное оборудование, пишет prmira.ru.

Другая стоматологическая клиника разместила объявление о поиске специалиста с несколько меньшей оплатой труда — от 150 000 рублей ежемесячно. Данный оклад предназначен для профессионала, умеющего находить подход к пациентам всех возрастных категорий. В числе дополнительных преимуществ — частичное покрытие расходов на обучение.

Компания в Красноярске ищет автомаляра со стажем работы не менее двух лет. Уровень оплаты — от 120 тысяч рублей. Компания гарантирует официальное оформление, наличие оборудованного рабочего места и своевременную выплату заработной платы. Приветствуются внимательность и знание различных методик окраски.

Также в Красноярске требуется инженер по обслуживанию лабораторной техники. Организация предлагает зарплату от 100 000 рублей. В обязанности входит проведение диагностических работ и техническое обслуживание лабораторного оборудования. Обязателен опыт работы от года, техническое образование и готовность к редким командировкам.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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