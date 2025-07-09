Гостиничный бизнес — это ад? Квон Пин Хо раскрывает правду о работе в индустрии

Уроки гостиничного бизнеса: основатель Banyan Group делится секретами управления глобальной сетью отелей

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Квон Пин Хо, основатель и бессменный руководитель Banyan Group, посвятил гостиничному бизнесу более трех десятилетий своей жизни.

Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ отель

По словам 72-летнего бизнесмена, эта работа может быть невероятно тяжелой и изматывающей.

"Гостиничный бизнес — один из самых сложных", — заявил он в рамках Международной конференции по сплоченным обществам, проходившей в Сингапуре.

Хо подчеркнул, что управление глобальной гостиничной сетью, включающей порядка 90 отелей в различных уголках мира, от Кубы до Саудовской Аравии и Японии, — это сложная задача.

"Оно сопряжено с огромными усилиями по управлению, требует значительных временных и финансовых ресурсов, а также связано с большим риском", — пояснил он. "Непредсказуемые события, такие как пандемии, природные катаклизмы, политические потрясения, — все это увеличивает риски. Из-за этих факторов туристический поток может внезапно остановиться", — добавил Хо.

В период пандемии, в июле 2020 года, Хо сообщил в интервью CNBC о своем решении отказаться от 100% заработной платы. Компания также была вынуждена сократить до 15% штата по всему миру.

Однако затем компания смогла восстановиться. В начале 2024 года Banyan Group объявила, что результаты 2023 года превзошли допандемийные показатели на многих региональных рынках.

Хо, чья компания оценивается почти в 373 миллиона долларов, начинал свою карьеру в журналистике. В 1981 году после инсульта отца он возглавил семейный бизнес Wah Chang Group.

В 1994 году Хо открыл свой первый курорт Banyan Tree Phuket.

В интервью BI Хо поделился двумя ключевыми уроками, которые он усвоил в процессе управления сетью элитных отелей, таких как Banyan Group.

"Крайне важно создать правильную корпоративную культуру, потому что люди — это главный актив", — подчеркнул Хо. "Когда вы приезжаете в отель, вы можете забыть о десяти хороших впечатлениях, но единственную ошибку вы запомните навсегда. Люди редко прощают просчеты", — добавил он.

Для решения этой проблемы Хо стремится создать среду, в которой вероятность ошибок сведена к минимуму, но при этом сотрудники имеют право на ошибку и возможность учиться на них.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.





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