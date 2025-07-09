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16 районов Волгоградской области вступили в уборочную кампанию: урожайность уже бьёт прошлогодние рекорды

16 районов Волгоградской области начали уборку зерна с высокой урожайностью
1:03
Экономика

Согласно информации от администрации Волгоградской области, в 16 районах региона стартовала жатва. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся и остальные хозяйства.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Первыми к уборке приступили аграрии южных территорий, включая Октябрьский, Котельниковский, Светлоярский и Чернышковский районы. Также начался сбор зерна в Заволжской зоне. Несмотря на начальный этап работ, текущая урожайность приятно удивляет земледельцев, превышая прошлогодние показатели, сообщает novostivolgograda.ru.

На данный момент обмолочено 167 тысяч гектаров зерновых культур. Общая площадь, предназначенная для уборки ранних культур, составляет 1,858 миллиона гектаров, а совокупная площадь зерновых посевов достигает 2,170 миллиона гектаров.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал богатый урожай зерна в данном регионе.

Уточнения

Жа́тва — время уборки преимущественно злаковых растений (риса, пшеницы, ржи, овса, ячменя,…).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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