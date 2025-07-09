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Почему поездка на такси в Москве стала роскошью? Главные факторы

Почему москвичи платят больше за такси? Главные причины роста цен
1:34
Экономика

За последний год москвичи заметили значительный рост цен на такси — в некоторых направлениях стоимость поездок увеличилась до 70% по сравнению с прошлым годом.

такси, Яндекс Go
Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
такси, Яндекс Go

Росстат сообщает о росте цены за 1 км поездки в Москве на 30,8% с мая прошлого года до мая 2025 года, а в Московской области этот показатель достиг 35%.

Аналитический центр при правительстве в конце 2024 года оценивал подорожание такси в столице на 25,2% за год.

Однако "Яндекс. Такси" не согласны с этими данными и заявляют, что средний рост стоимости минуты поездки в Московской области (включая Москву) составил лишь 16%. Они подчеркивают, что цены на такси зависят от баланса спроса и предложения в конкретных локациях и в конкретный момент времени, сообщает argumenti.ru.

Среди ключевых проблем — значительный отток таксистов. Средняя продолжительность работы водителя такси составляет всего 8-10 месяцев, и к середине 2026 года отрасль может потерять ещё 10% водителей. Процедура допуска к работе в такси довольно бюрократична и включает получение ID перевозчика, регистрацию в КИС "АРТ", аттестацию, справку об отсутствии судимости и статус самозанятого или ИП, что отпугивает потенциальных водителей.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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