Новые доллары — новая реальность: как обезопасить свои деньги

Почему банки рекомендуют заранее заказывать новые доллары

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки рекомендуют заказывать доллары нового образца заранее для обмена.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

В одном из обменных пунктов на Пресненской набережной рассказали, что перед тем, как идти в пункт, стоит позвонить и уточнить наличие нужного количества купюр. Если они есть, их могут резервировать на 3 часа. Курс на новые доллары в этом пункте выше на 1,9 рубля, сообщает сайт aif.ru.

В другом обменнике, рядом со станцией метро "Третьяковская", также сообщили, что у них только новые купюры, и посоветовали заранее узнавать о наличии необходимой суммы. Здесь курс на новые доллары выше среднего по столице примерно на 3 рубля.

Важно отметить, что российские туристы за границей сталкиваются с проблемами при использовании старых банкнот. Их принимают не во всех странах, и в тех, где принимают, курс может быть занижен.

Уточнения

Купюра банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей».





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