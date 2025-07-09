Импланты нового поколения: Росатом готовит масштабный выпуск

Медицинские импланты: Росатом наращивает производство в 2 раза

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с расширением доступности медицинской помощи и увеличением количества хирургических вмешательств, "Росатом" планирует значительно нарастить выпуск титановых имплантов, по некоторым оценкам, в 1.5-2 раза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом заявил Андрей Андрианов, руководитель "Росатом МеталлТех", на выставке "Иннопром".

По словам Андрианова, планируемый объем производства составит около 140 тысяч единиц продукции, включая пластины и штифты, что соответствует примерно 30% рынка. Компания намерена удерживать свою долю, развиваясь параллельно с рынком. Однако, учитывая тенденции роста рынка, увеличение объемов производства может потребоваться в 1.5-2 раза из-за роста числа операций, вызванного различными факторами.

Недавно "Росатом" зарегистрировал выпуск пластин и винтов для остеосинтеза из титана и нержавеющей стали, а также инструментов для их установки и аппаратов внешней фиксации. Андрианов подчеркнул, что эти изделия воплощают в себе передовые мировые технологические достижения и имеют большой потенциал для широкого применения.

"Иннопром-2025", посвященный технологическому лидерству и индустриальному прорыву, проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Страной-партнером является Саудовская Аравия. Российские предприниматели смогут встретиться с торговыми представителями РФ из 37 стран на бирже контактов, пишет ТАСС.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).



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