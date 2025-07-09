Импланты нового поколения: Росатом готовит масштабный выпуск

В связи с расширением доступности медицинской помощи и увеличением количества хирургических вмешательств, "Росатом" планирует значительно нарастить выпуск титановых имплантов, по некоторым оценкам, в 1.5-2 раза.
Об этом заявил Андрей Андрианов, руководитель "Росатом МеталлТех", на выставке "Иннопром".
По словам Андрианова, планируемый объем производства составит около 140 тысяч единиц продукции, включая пластины и штифты, что соответствует примерно 30% рынка. Компания намерена удерживать свою долю, развиваясь параллельно с рынком. Однако, учитывая тенденции роста рынка, увеличение объемов производства может потребоваться в 1.5-2 раза из-за роста числа операций, вызванного различными факторами.
Недавно "Росатом" зарегистрировал выпуск пластин и винтов для остеосинтеза из титана и нержавеющей стали, а также инструментов для их установки и аппаратов внешней фиксации. Андрианов подчеркнул, что эти изделия воплощают в себе передовые мировые технологические достижения и имеют большой потенциал для широкого применения.
"Иннопром-2025", посвященный технологическому лидерству и индустриальному прорыву, проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Страной-партнером является Саудовская Аравия. Российские предприниматели смогут встретиться с торговыми представителями РФ из 37 стран на бирже контактов, пишет ТАСС.
Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).
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