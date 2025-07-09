38% пожилых за чертой бедности: что не так с трудовым законодательством Южной Кореи

Джи Ён Су, опытный инспектор страховой компании в Южной Корее, начал свою карьеру в 23 года и, продвигаясь по служебной лестнице более 30 лет, достиг должности директора филиала.
Однако, приближаясь к 60-летнему юбилею, он столкнулся с систематическим снижением заработной платы со стороны работодателя.
В соответствии с южнокорейской системой "пиковой заработной платы", его доход был сокращен на 20% по достижении 56 лет, а затем ежегодно уменьшался на 10%. К моменту обязательного выхода на пенсию в следующем году он будет получать лишь 52% от своей зарплаты в 55 лет, несмотря на сохранение прежней нагрузки и рабочего времени.
"Это несправедливо", — заявил он, характеризуя подобную практику как "возрастную дискриминацию".
Доклад Human Rights Watch раскрывает, как трудовое законодательство Южной Кореи используется для принуждения пожилых работников к согласию на низкооплачиваемую и нестабильную работу, и таким образом люди вынуждены уходить на пенсию в 60 лет.
Система "пиковой заработной платы" была разработана для найма молодых сотрудников путем сокращения выплат старшим работникам, что должно было повысить производительность.
Однако эта политика привела к одному из самых высоких показателей бедности среди пожилых людей в развитых странах: 38% людей старше 65 лет живут за чертой бедности. Работники старше 60 лет в среднем зарабатывают на 29% меньше, чем их более молодые коллеги, и почти 70% из них работают по краткосрочным контрактам, пишет The Guardian.
Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
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