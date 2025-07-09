Кто получит больше всех: с августа пенсии изменятся

Августовские изменения в пенсиях: кто окажется в выигрыше

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала августа определенным группам населения увеличат пенсионные выплаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские рубли

Помимо этого, будет произведен пересчет пенсий для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров, об этом сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Как он пояснил, для граждан, достигших 80-летнего возраста в июле или получивших первую группу инвалидности, фиксированная часть пенсии увеличится более чем вдвое. Она составит 19129,40 рублей, что значительно превышает прежнюю сумму в 8907,70 рублей.

Кроме того, будет автоматически произведена корректировка страховых пенсий пенсионеров, работавших в течение 2024 года. Наибольшая прибавка к страховой пенсии по старости для этой категории составит 437,07 рублей, уточнил Балынин.

В дополнение к этому, в августе вырастут выплаты для тех, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также увеличатся надбавки к пенсиям для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников, занятых в угольной промышленности, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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