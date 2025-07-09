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Куда вложили деньги за границей россияне: топ-5 стран для покупки недвижимости в 2025 году

Таиланд лидирует в рейтинге популярности зарубежной недвижимости среди россиян в 2025 году
1:36
Экономика

Согласно анализу международной брокерской компании Tranio, Таиланд сохранил лидерство по популярности среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первом полугодии 2025 года, аккумулировав более четверти всех запросов.

Апартаменты
Фото: commons.wikimedia.org by Величко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Апартаменты

ОАЭ, как и в прошлом году, заняли второе место, однако их доля в общем объеме спроса со стороны россиян несколько уменьшилась: с 11,6% в первом полугодии 2024 года до 9,6% в аналогичном периоде 2025 года. При этом спрос на недвижимость в ОАЭ со стороны россиян снизился на 17,4%.

Турция поднялась на третье место, в то время как в первом полугодии прошлого года она занимала пятое (Греция, бывшая третьей, теперь на седьмом месте). Доля Турции практически не изменилась: около 8,9% заявок от россиян на покупку недвижимости за рубежом в первом полугодии текущего года против 8,4% годом ранее, пишет РБК Недвижимость.

Франция оказалась на четвертом месте с 7,1% запросов от российских граждан. В прошлом году страна занимала пятое место, однако её доля была выше (8,9%). В первую пятерку стран по спросу на недвижимость у россиян также вошел Кипр, собрав 6,6% всех заявок, по данным экспертов.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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