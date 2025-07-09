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60 млн россиян копят на пенсию: новые данные Соцфонда

Как россияне копят на пенсию: новые данные Социального фонда
1:09
Экономика

Согласно информации, предоставленной Социальным фондом, в Российской Федерации более 60 миллионов граждан занимаются формированием своей страховой пенсии.

Деньги
Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

В частности, ведомство сообщает, что на текущий момент 60,1 миллиона жителей России участвуют в процессе накопления средств для будущей страховой пенсии, пишет РИА Новости.

Ранее опубликованные данные Соцфонда указывали на то, что к 1 апреля 2025 года средний размер пенсионных выплат в стране достиг почти 23,5 тысячи рублей. При этом средняя страховая пенсия для россиян на начало 2025 года составляла немногим более 24 тысяч рублей ежемесячно.

Страховая пенсия представляет собой пожизненную ежемесячную выплату, предназначенную для граждан, имеющих необходимый трудовой стаж и достигших установленного законодательством возраста. Существуют три основных вида страховой пенсии: по возрасту, в связи с инвалидностью и по потере кормильца.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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