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Автопровал 2025: кто на самом деле решает, будут ли у россиян машины

Российский рынок новых авто упал на 27 % в первом полугодии 2025 года — данные РОАД
3:41
Экономика

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году ожидает серьёзное падение. По оценкам ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД), сокращение составит от 23% до 32% по сравнению с прошлым годом. Такие данные озвучил глава ассоциации Алексей Подщеколдин на пресс-конференции во вторник.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

В базовом сценарии, по прогнозу РОАД, рынок завершит год с результатом в 1,3 миллиона автомобилей. Однако при неблагоприятной экономической ситуации показатель может снизиться до 1,15 миллиона машин.

Итоги полугодия и возможные перспективы

За первые шесть месяцев 2025 года продажи автомобилей в России составили 569,1 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Если какие-то позитивные изменения по кредитованию и, соответственно, продаже автомобилей в лизинг произойдут, то мы увидим небольшой рост продаж во второй половине года. И тогда получится 1,3 млн штук", — отметил глава ассоциации Алексей Подщеколдин.

Высокие ставки мешают рынку

Подщеколдин подчеркнул, что даже несмотря на июньское снижение ключевой ставки Центробанка на один процентный пункт, стоимость коммерческих кредитов в стране остаётся запредельно высокой.

"Сегодня ставка по коммерческим кредитам составляет 27-28% годовых. Это просто неподъемная ставка для многих компаний, потому что большинство из них имеет рентабельность порядка 20% и меньше", — сказал глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Рентабельность бизнеса падает

Глава ассоциации напомнил, что ещё до 2023 года месячная рентабельность в автомобильной отрасли составляла около 2,8%, а в прошлом году она упала до 1%.

"При этом сегодня за кредит надо платить больше 2% в месяц. К сожалению, нам говорят, что надо обходиться своими средствами. Но ни один бизнес, даже самый богатый, не обходится без кредитования", — подчеркнул Подщеколдин.

По данным Национального бюро кредитных историй, за первое полугодие 2025 года объём выданных автокредитов в России сократился более чем наполовину. Всего за шесть месяцев банки выдали автокредиты на сумму 457,2 миллиарда рублей, что на 53% меньше, чем годом ранее.

Машины становятся недоступными для россиян

Глава РОАД отметил, что при средней цене нового автомобиля около 3 миллионов рублей, покупка машины без привлечения кредита становится практически невозможной для большинства граждан страны.

"Вряд ли есть много людей, которые могут просто достать 3 млн рублей и купить автомобиль. Сегодня нет возможности купить автомобиль за те доходы, которые мы в среднем имеем по России в качестве заработной платы", — заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин.

Таким образом, без поддержки кредитования автомобильный рынок России рискует завершить 2025 год с результатами, близкими к худшему сценарию. Дилеры надеются на меры, которые смогут стимулировать покупательский спрос во втором полугодии, однако пока прогнозы остаются осторожными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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